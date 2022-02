Na fuga, jovem bateu em dois muros e disparou contra policiais - Divulgação

Na fuga, jovem bateu em dois muros e disparou contra policiaisDivulgação

Publicado 06/02/2022 11:32

Um jovem de 21 anos, foragido da justiça por dois homicídios, trocou tiros com a Polícia Militar (PM) no sábado (5), em Itatiaia. Ele estava acompanhado da companheira grávida, de 21 anos, e de uma criança de um ano. O caso aconteceu no bairro Nova Conquista.

Segundo a PM, os agentes foram verificar denúncia de que o procurado estava andando de carro pela localidade. Quando localizaram o suspeito, deram ordem de parada. Ele deu ré, atingiu o carro dos policiais e acelerou.

Na perseguição, ele disparou contra os agentes, que revidaram. Na fuga, ele bateu em dois muros e parou. O jovem saiu do carro e, de acordo com a polícia, jogou a criança no chão e correu. A criança e a mulher grávida foram atendidas em unidades médicas.

Durante perícia, foi constatado que o jovem disparou três vezes. Mesmo não sendo encontrado, ele foi autuado por tentativa de homicídio contra os policiais militares.