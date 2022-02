Tabletes de maconha estavam escondidos atrás dos bancos e cobertos com casacos - Divulgação

Tabletes de maconha estavam escondidos atrás dos bancos e cobertos com casacosDivulgação

Publicado 06/02/2022 10:41

Um motorista de 30 anos foi preso no sábado (5) por tráfico de drogas com 87 kg de maconha dentro do veículo. O caso aconteceu na altura do km 314 da via Dutra, em Itatiaia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante abordagem, o homem estava bastante nervoso, o que levantou a suspeita.

Na revista do carro, com placas de Perdizes/MG, os agentes encontraram vários sacos plásticos na cor preta escondidos atrás dos bancos com cobertores e casados por cima.

Foram apreendidos diversos tabletes, totalizando 87 kg. O homem foi levado para a 99ª Delegacia Policial de Itatiaia, onde permaneceu preso.