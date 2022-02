Hospital Municipal Manoel Martins de Barros, localizado no bairro Jardim Itatiaia - Divulgação/PMI

Publicado 04/02/2022 11:05 | Atualizado 04/02/2022 11:25

Após mais de três meses sem registrar mortes por Covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Itatiaia confirmou esta semana dois óbitos pela doença. O que chama a atenção é que os dois moradores não estavam vacinados com nenhuma dose da vacina.

Antes disso, o último óbito tinha sido registrado no dia 22 de outubro do ano passado. Agora, a primeira morte confirmada em 2022 aconteceu no dia 29 de janeiro. A paciente, de 90 anos, com comorbidades, moradora do Centro, estava internada no Hospital Regional Zilda Arns, em Volta Redonda.

Nesta sexta-feira (4), a SMS confirmou mais uma morte. De um paciente, de 85 anos, morador do bairro Campo Alegre, que possuia comorbidades, mas não tinha tomado nenhuma das doses contra a Covid-19. Ele faleceu no dia 26 de janeiro na Santa Casa de Barra Mansa.

Os casos da doença vêm aumentando com uma velocidade impressionante. Só este ano, 1197 casos de Covid-19 foram confirmados em Itatiaia e no momento, 248 pessoas estão com a doença ativa, em isolamento domiciliar. Desde o início da pandemia, o município registrou 4082 casos e 87 óbitos.

O secretário de Saúde, Paulo Fichter, alerta sobre a importância de completar o esquema vacinal, usar máscara e evitar aglomerações. "O setor de Imunização segue imunizando os moradores contra a Covid-19. O morador que precisa tomar a primeira, segunda ou dose de reforço, além dos responsáveis das crianças de 5 a 11 anos com comorbidades podem agendar a dose pelo telefone: (24)3352-6483", explica.