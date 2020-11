Dudu Divulgação

Publicado 17/11/2020 14:57

O prefeito Eduardo Guedes da Silva, o Dudu (PSC), foi reeleito para mais quatro anos à frente da prefeitura de Itatiaia, no sul do Estado, nas eleições de domingo (15). Ele recebeu 8.149 votos (44,37%). O seu vice é o Sebastião Mantovani, o Jabá (PSL).

Dudu foi reeleito um dia antes de completar 43 anos. Servidor público municipal, começou sua carreira como membro da Associação de Moradores de Penedo, importante zona turística da cidade.

O segundo colocado foi Irineu Nogueira (PTB) com 5.421 votos (29,52%). Logo atrás ficou Denilson Sampaio (PSDB) com 2.948 votos (16,05%), seguido de Eduardo Sancler (PL) com 1.070 votos (5,83%); Izael Bernardes (DC) com 502 votos (2,73%) e Professor Adriano (PSOL) com 276 votos (1,50%).



Foram 655 votos em branco (3,29%), 918 nulos (4,60%) e 5.267 abstenções (20,90%).