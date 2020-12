Sidney Azevedo, de 47 anos Redes Sociais

No boletim epidemiológico desta quarta-feira (9), a prefeitura de Porto Real confirmou mais três mortes por coronavírus, somando 28 óbitos no total. Um dos casos ocorreu no Hospital Geral Municipal São Francisco de Assis, no último dia 4 de dezembro, e trata-se do óbito que estava em análise. O paciente era um homem de 81 anos e portador de patalogias agravantes.

Já os outros dois óbitos ocorreram no dia 8 de dezembro. Os pacientes eram homens, de 47 e 71 anos, e ambos eram portadores de doenças crônicas e estavam internados no Hospital Regional do Médio Paraíba Drª Zilda Arns Neumann, em Volta Redonda.

O homem de 47 anos era o presidente municipal do partido Republicanos, Sidney Azevedo. Morador de Porto Real desde 1998, ele trabalhou por 25 anos no ramo de farmácia. Em 2019, se candidatou ao cargo de conselheiro tutelar. Sidney deixa esposa, quatro filhos e dois netos.

O prefeito eleito de Porto Real para o mandato 2021-2024, Alexandre Serfiotis (PSD), publicou uma nota nas redes sociais lamentando a morte do amigo. "É com profunda tristeza que recebi a notícia do falecimento do meu amigo, Sidney Azevedo, vítima da Covid-19. Liderança política respeitada, presidente municipal do Republicanos, Sidney foi um fiel companheiro, que me estendeu a mão e caminhou ao meu lado. Guardarei com gratidão em meu coração os momentos que compartilhamos juntos. Porto Real perde um homem que sempre demonstrou simplicidade e humildade, tratando todos com muito respeito e atenção. Que Deus conforte familiares e amigos neste momento dor."

Na quarta-feira (9), também foram confirmados quatro casos novos da doença, sendo uma mulher de 74 anos, e três homens de 7, 36 e 47 anos. A cidade já tem 609 casos, sendo que 501 já se curaram. Quatro moradores estão internados.

Entre os 329 casos suspeitos, três estão hospitalizados.