Por O Dia

Publicado 11/12/2020 10:04 | Atualizado 11/12/2020 10:37

A nova edição do Mapa de Risco da Covid-19, feita pela Secretaria de Estado de Saúde, mostra que a Região do Médio Paraíba, a qual a cidade de Porto Real pertence, evoluiu da bandeira laranja (risco moderado) para a bandeira amarela (risco baixo).A décima primeira edição do Mapa foi divulgada nesta quinta-feira (10) pela Subsecretaria Extraordinária de Covid-19 e compara as Semanas Epidemiológicas 47 (15 a 21 de novembro) e 45 (1 a 7 de novembro).Porém, a classificação não reflete a situação atual do município. Da última atualização do Mapa no dia 26 de novembro, ou seja, há 14 dias, a cidade registrou 98 casos e sete mortes . Um aumento de 19% nas confirmações e 33% nos óbitos. Os casos suspeitos subiram de 209 para 334 pessoas aguardando resultado de exame.Na classificação da bandeira amarela, as recomendações indicam que medidas de distanciamento social e higiene devem ser mantidas, além de evitar atividades que gerem aglomeração de pessoas.