Vacinação de crianças contra Covid-19Divulgação

Publicado 07/02/2022 16:42

A Secretaria de Saúde de Itatiaia montou um cronograma de vacinação contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 sem comorbidades. A expectativa é que até o dia 24 de fevereiro todas as crianças tenham sido contempladas. A campanha acontece na Policlínica Municipal, no Centro da cidade, de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h30 e das 13h às 15h30.



Nesta segunda-feira (7), foram vacinadas 59 crianças com 11 anos. As crianças na faixa etária, de 5 a 11 anos, que possuem comorbidades, já estão sendo imunizadas, no município e também podem comparecer à unidade em qualquer data.



O intervalo entre a primeira e a segunda dose da vacina pediátrica da Pfizer, será de 8 semanas. Os pais e responsáveis devem acompanhar, além de levar os documentos: cartão de vacina, CPF, Cartão Nacional SUS, comprovante de residência e documento de identidade.



Confira o cronograma completo:

08/02: 11 ANOS

09/02: 10 ANOS

10/02: 10 ANOS

11/02: 09 ANOS

14/02: 09 ANOS

15/02: 08 ANOS

16/02: 08 ANOS

17/02: 07 ANOS

18/02: 07 ANOS

21/02: 06 ANOS

22/02: 06 ANOS

23/02: 05 ANOS

24/02: 05 ANOS