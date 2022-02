Publicado 13/02/2022 13:47

Um posto de combustível foi assaltado na noite de sábado (12) em Itatiaia. O estabelecimento fica na via Dutra, na altura do bairro Vila Flórida.

De acordo com a Polícia Militar, o funcionário e o gerente do posto registraram o crime na 99ª Delegacia de Itatiaia.



Segundo depoimento, o ladrão, que estava armado, anunciou o assalto, rendeu o funcionário e roubou R$ 5,8 mil em espécie. Em seguida, ele fugiu.



Para ajudar nas investigações, as imagens das câmeras de segurança serão entregues à Polícia Civil. Até o momento, ninguém foi preso.