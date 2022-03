Colisão aconteceu no km 2 da BR-485, a Estrada do Parque Nacional. - Divulgação

Duas pessoas, um motociclista de 23 anos e a passageira de 27 anos, ficaram gravemente feridas em um acidente envolvendo uma moto e um carro na terça-feira (1º) em Itatiaia. A colisão aconteceu no km 2 da BR-485, a Estrada do Parque Nacional.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do carro estava entrando em uma rua quando o motociclista fez uma ultrapassagem irregular e atingiu a lateral do veículo. De acordo com testemunhas, a moto estava em alta velocidade.



O motorista do carro não ficou ferido. Já o motociclista e a passageira foram levados em estado grave para o Hospital de Emergência de Resende. O condutor da moto não possuía Carteira Nacional de Habilitação e a moto estava com licenciamento vencido e sem placa de identificação.

Foram aplicadas multas no valor total de R$ 1.467,35. O caso foi registrado na delegacia como lesão corporal culposa na direção de veículo.