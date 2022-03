Itatiaia

Candidato a prefeito de Itatiaia, Irineu Nogueira responde por abuso de poder econômico

Segundo denúncia do Ministério Público, Irineu produziu um jornal informativo com propostas de melhorias para a cidade antes do período das eleições de 2020

Publicado 28/02/2022 12:01 | Atualizado há 2 dias