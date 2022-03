PRF apreendeu oito máquinas de cartão, cartões em nomes de outras pessoas, um caderno de anotações com as transações bascácias, seis frascos de skank e um pacote com maconha - Divulgação

Publicado 05/03/2022 11:56 | Atualizado 05/03/2022 12:07

Um motorista, de 29 anos, e uma jovem, de 20 anos, foram detidos suspeitos de estelionato na madrugada deste sábado (5) na via Dutra. O carro do casal foi abordado no KM 318, em Itatiaia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante a abordagem, os dois suspeitos demonstraram bastante nervosimo.

No interior do carro, foram encontrados oito máquinas de cartão, cartões em nomes de outras pessoas, um caderno de anotações com as transações bancárias, seis frascos de skank e um pacote com maconha. O casal não soube explicar a procedência das máquinas.

Por conta disso, eles foram detidos e autuados por estelionato e porte de droga para consumo próprio na 99ª Delegacia Policial de Itatiaia. O homem ainda foi multado em R$ 880,41 por dirigir com a CNH suspensa.