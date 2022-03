Boca de urna é uma prática proibida nas eleições - reprodução/Internet

Boca de urna é uma prática proibida nas eleiçõesreprodução/Internet

Publicado 02/03/2022 10:49

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) alterou o local de dez seções eleitorais de Itatiaia. As seções 14, 15, 16, 17, 18, 152, 159, 164, 169 e 203, que funcionavam na Escola Municipal Maria José de Aquino, foram transferidas para o Centro de Educação Infantil Neli Pereira da Silva, na rua Francisco de Carvalho, sem número, no bairro Vila Maia.

De acordo com a chefe de cartório da 198ª Zona Eleitoral (Resende), Consuelo Toledo, a mudança foi motivada por obras no antigo local de votação. A votação para escolher os novos prefeito e vice de Itatiaia acontece no dia 13 de março, das 8h às 17h.

Eleitores das demais seções eleitorais que tenham solicitado alguma alteração devem confirmar o local de votação, consultando o site do TRE-RJ ou o aplicativo e-Título.