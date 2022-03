Adalberto Luiz Bisol - PDT - Divulgação

Publicado 09/03/2022 10:34

O advogado Adalberto Luiz Bisol, mais conhecido como Bisol, tem 70 anos. Mora há mais de 30 anos em Itatiaia. Começou a carreira política por influência do líder Leonel Brizola. Já se candidatou para deputado estadual e duas vezes para prefeito do município fluminense, mas não foi eleito. Seu vice é o contador Carlos Porto da Silva (PDT), o Porto, de 82 anos. Confira abaixo as propostas:

SAÚDE

"A Saúde de Itatiaia é uma falácia...e salve o SUS!... pois Resende é o principal ambulatório da nossa cidade. Nem partos são feitos aqui. Sem médicos, insumos, equipamentos, remédios suficientes, o falso Hospital tem um baixíssimo nível de resolutividade. Vamos alterar a grade de medicamentos, leitos, exames e consultas de modo a dar atendimento digno ao cidadão por meio do Saúde na Palma da Mão."

EDUCAÇÃO

"Sabemos haver recursos para implantar de imediato o regime de tempo integral nas escolas. Vamos regularizar a merenda a partir de ações nutricionais saudáveis de acordo com as necessidades de cada idade. Resgataremos o respeito e a disciplina no ambiente escolar. Estamos em fase final, autorizada pelo reitor da UFF, para transformação do antigo Hotel Simon em uma unidade avançada em Itatiaia."

ECONOMIA

"A equação é simples: Maior infraestrutura – Maior Economia. Só atraímos investidores, empresas, movimento turístico, etc., com uma infraestrutura adequada que dê segurança às pessoas. A Saúde de Itatiaia não tem capacidade de atender turistas e trabalhadores. A Educação não forma mão de obra. É um mar de inconsistências. Vamos transformar a lógica das ações e projetos econômicos em Itatiaia."

SOCIAL

"Itatiaia é uma cidade rica com uma população pobre! Onde foram parar os R$ 450 milhões arrecadados no ano passado? Distribuir renda aqui é comprar votos indiscriminadamente? Criaremos o Cartão Social Campo Belo para auxiliar as famílias em situação de risco social e programas de atendimento financeiro emergencial para pequenos empreendedores. Cooperativas e miniempresas sociais estarão em alta."

TURISMO

"A Joia da Coroa: Uma cidade afortunada com suas belezas naturais e que continua apontando sempre e somente na direção do distrito de Penedo. Investimentos em locais como o lago da represa de Furnas, nos acessos ao Parque Nacional de Itatiaia, precisam criar a infraestrutura própria para o turista se sentir seguro e poder desfrutar todo o potencial da região. Implantar Film Comission em Itatiaia."

Como você espera que o seu governo seja conhecido?

"Como o Governo que desbaratou a corrupção. Nosso lema "SEM CORRUPÇÃO...TEM TRANSFORMAÇÃO!, será o grito de guerra de todas as manhãs. E nossos colaboradores compraram esta ideia transformadora. Usaremos com zelo e competência os quase R$ 500 milhões anuais que hoje têm sido desviados de seus projetos, a ponto de termos um Hospital de enfeite que não atende a população minimamente."