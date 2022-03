Blitz foi realizada na Avenida dos Expedicionários, no Centro de Itatiaia - Divulgação

Publicado 08/03/2022 22:13 | Atualizado 08/03/2022 22:15

Policias militares do 37º Batalhão de Polícia Militar e agentes de segurança da 99ª Delegacia Policial de Itatiaia realizaram nesta terça-feira (8) uma blitz especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.

Durante a ação, os policiais entregaram flores para as motoristas e pedestres que passaram pela Avenida dos Expedicionários, no Centro do munícipio. Os agentes ainda orientaram sobre as leis e direitos das mulheres.

Na região, durante todo o ano, as mulheres têm auxílio da Patrulha Maria da Penha – Guardiões da Vida (PMP-GV), iniciativa da Polícia Militar, em parceria com o Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ), que oferece acompanhamento a mulheres que foram ameaçadas e tiveram medida protetiva contra o agressor expedida pela Justiça. O serviço pode ser acionado pelo 190.