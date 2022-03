Fabíola Soares (Psol) - Divulgação

Publicado 09/03/2022 10:39

Fabíola Soares tem 42 anos. É formada em Artes Cênicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós-graduada em Psicopedagogia. Atua em movimentos sociais. Participa do Conselho Municipal de Educação. Sua vice é a cozinheira Ricarda Helena (PSOL), de 46 anos. Confira abaixo as propostas:

SAÚDE

"Criação de um novo hospital com UTIs, laboratório de exame e equipamentos de imagem. Reforma do Hospital Municipal para atendimento materno-pediátrico com sala de parto natural e humanizado. Ampliação no quadro de funcionários concursados na área de saúde."

EDUCAÇÃO

"Ensino Integral, inclusivo, práticas de esporte e atividades artísticas. Ampliação no horário da creche em sistema de plantão reservado às mães que trabalham período integral. Valorização dos profissionais da educação."

ECONOMIA

"Criação da moeda solidária e da renda mínima municipal. Reduzir o número de cargos comissionados, fazer auditorias dos contratos e fiscalizar as licitações. Efetivação do plano de carreira do funcionário público."

SOCIAL

"Valorização da guarda municipal. Maior autonomia aos Conselhos Municipais e criação do conselho da mulher. Programas para prevenção do uso de drogas, acompanhamento, tratamento de jovens e suas famílias em situação de vulnerabilidade social."

TURISMO

Incentivar o ecoturismo e eventos culturais com artistas locais, para a geração de trabalho através do fomento turismo. Oferecer cursos de profissionalizantes em parceria com as empresas e universidades públicas.

Como você espera que o seu governo seja conhecido?

"Como um governo que atuou em conjunto com a população e conseguiu dar dignidade e qualidade de vida aos itatiaienses. Com educação, saúde, moradia e lazer de qualidade e para todos."