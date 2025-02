Publicado 24/02/2025 13:09

Itatiaia - Um jovem, de 23 anos, foi preso neste domingo, dia 23, após uma denúncia indicar atividades suspeitas na Rua Otacílio José da Silva, no bairro Jardim Paineiras, em Itatiaia (RJ).

De acordo com informações da Polícia Militar, os agentes foram acionados para averiguar indivíduos em atitude suspeita no endereço e confirmaram a denúncia. O suspeito, um jovem de 23 anos, já possuía três registros anteriores por tráfico de drogas. Durante a abordagem, foi identificado que ele fazia parte de um grupo ligado ao tráfico de drogas e à posse de armamento de uso restrito. Após um cerco policial, ele foi localizado nos fundos de uma residência abandonada.



No local, os agentes encontraram duas mochilas escondidas no telhado, contendo armamentos e outros materiais ilícitos. Foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, uma pistola calibre 380, um revólver calibre 38, dois rádios comunicadores com base, 19 munições de calibre 9mm, 12 munições de calibre 38, três carregadores de pistola, um cinto de guarnição com porta carregadores e um aparelho celular.



Diante da situação, o suspeito foi encaminhado à delegacia de Itatiaia. Ele foi preso e autuado em flagrante pelos crimes de posse ou porte de arma de uso restrito, conforme o artigo 16 da Lei 10.826/03, e por associação para o tráfico de drogas, de acordo com o artigo 35 da Lei 11.343/06, permanecendo sob custódia policial.