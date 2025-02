Publicado 14/02/2025 19:43

Itatiaia - Pais e responsáveis de alunos das creches municipais de Itatiaia (RJ) estão reclamando de falta de vagas nas instituições. De acordo com os moradores, a prefeitura disponibilizou apenas 15 vagas e muitas crianças ficaram sem lugar.

Hoje, a cidade conta com cinco unidades, são elas: Creche Municipal Dr. Roberto Cotrim, Creche Municipal Antônia dos Santos Paiva, Creche Municipal Sandra Maria Ferreira Cotrim, Creche Municipal Augusto Borges Rodrigues e Creche Municipal Professora Celina Alves Ferreira.

Segundo o relato de uma mãe, que não quis se identificar, além da falta de vagas, as creches ainda estão sem profissionais e sem material escolar, impossibilitando o início do ano letivo.

De acordo com os especialistas, as creches desempenham um papel fundamental no desenvolvimento das crianças, oferecendo um ambiente seguro, estimulante e educativo nos primeiros anos de vida. Este período inicial é essencial para a formação cognitiva, emocional e social dos pequenos.



Além disso, as creches ajudam os pais, principalmente aqueles que trabalham, proporcionando um local seguro e confiável para deixar os filhos enquanto cumprem as suas responsabilidades profissionais. Isso reduz o stress familiar e permite que os cuidadores equilibrem melhor a vida pessoal e profissional.



O Jornal O Dia entrou em contato com a Prefeitura Municipal de Itatiaia sobre as questões acima, mas ainda não teve retorno. Assim que tivermos uma resposta, essa reportagem será atualizada.