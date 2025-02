Carro bate em mureta de proteção da Dutra, em Itatiaia - Foto: PRF

Carro bate em mureta de proteção da Dutra, em ItatiaiaFoto: PRF

Publicado 21/02/2025 20:22

Itatiaia - Uma mulher ficou ferida após um acidente na Via Dutra, em Itatiaia (RJ). De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o carro em que ela estava bateu contra uma barreira de proteção da rodovia.

Ainda segundo a PRF, o acidente aconteceu por volta das 8h desta sexta-feira (21), na altura do km 319, na pista sentido São Paulo. O impacto aconteceu porque um dos pneus traseiros do carro rebentou ao passar sobre uma pedra. Com isso, o condutor perdeu o controlo da direção e atingiu a barreira.



A passageira sofreu ferimentos leves, recebeu os primeiros socorros no local e, posteriormente, foi levada para o Hospital de Emergência de Resende.



Até a publicação desta reportagem, o estado de saúde dela ainda não havia sido informado pela unidade médica.