Publicado 24/02/2025 12:54

Itatiaia - Na noite de sexta-feira (21), Jadeilson da Silva, de 22 anos, morreu após ser atingido por um disparo de arma de fogo em Itatiaia (RJ). O caso aconteceu no bairro Vila Pinheiro por volta de 21h.

De acordo com informações da Polícia Civil, o tiro foi efetuado após o condutor de uma motocicleta não obedecer a uma ordem de parada e colocar a mão na cintura. Após o disparo, os agentes constataram que a vítima não estava armada e não possuía registros criminais.



Segundo o boletim de ocorrência, duas motocicletas trafegavam em alta velocidade pela Rua Cabiúna, quando receberam a ordem para parar. Jadeilson, que pilotava uma das motos, havia levado a mão à cintura, o que teria levado um policial a interpretar o gesto como uma ameaça à sua segurança. Em resposta, o agente efetuou um disparo contra o jovem, que morreu no local. A área foi isolada para os trabalhos periciais.



Após o disparo, os próprios agentes levaram a vítima ao Hospital Manoel Martins de Barros, em Itatiaia. Posteriormente, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Volta Redonda.



Na manhã de sábado (22), o Comando do 37° Batalhão da Polícia Militar comunicou que os policiais envolvidos na ação foram afastados de suas funções operacionais até a conclusão das investigações, que estão sob responsabilidade da delegacia de Itatiaia.