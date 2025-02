Publicado 26/02/2025 23:33

Itatiaia - Um homem foi preso embriagado e com um veículo clonado por volta das, 23h30 desta terça-feira (25), em Itatiaia (RJ). O caso aconteceu na altura do km 324 da Dutra, sentido SP, na Praça do Pedágio de Itatiaia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, uma equipe estava realizando uma fiscalização de combate ao crime quando observou um veículo com placa de Piracicaba (SP), no qual o condutor aparentava estar tendo problemas para efetuar o pagamento do pedágio.

Durante a abordagem, a PRF constatou que o homem, de 29 anos, estava com a CNH vencida desde 2022. Além disso, no assoalho do veículo havia várias garrafas long neck de cerveja, sendo confirmado pelo condutor q ele havia ingerido bebida alcoólica.

Com essas informações, ele foi submetido ao teste etílico e teve como resultado 0,76 mg/L, constatando a embriaguez ao volante. Quando questionado sobre a procedência do veículo, ele informou que foi buscá-lo no Rio de Janeiro para levá-lo a São Paulo, a pedido de seu irmão.

Ao ser realizada inspeção veicular minuciosa foi observado q vários itens de identificação estavam adulterados, constatando tratar-se de um "clone ", sendo o original de mesmos modelo, marca e cor, licenciado no Rio de Janeiro, com registro de roubo em 22 de fevereiro deste ano.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indivíduo pelos crimes previstos nos artigos 306 - embriaguez ao volante; 180 - receptação; e 311 - adulteração de sinal identificador de veículo. A ocorrência foi apresentada na 99ª DP de Itatiaia para os procedimentos legais cabíveis e registro da recuperação do veículo roubado.

Em consulta à tabela FIPE foi verificado q o veículo recuperado está avaliado em R$ 123.764,00.