Caminhão tomba em ItatiaiaFoto: Jornal O Dia

Publicado 25/02/2025 12:43

Itatiaia - Um caminhão tombou na manhã desta terça-feira (25) e congestionou o trânsito na Via Dutra, em Itatiaia (RJ). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o veículo transportava sucata e tombou na altura do km 322, na pista sentido São Paulo.

Ainda segundo a PRF, toda a carga do caminhão caiu na pista. Além disso, houve vazamento de óleo do veículo. Por conta do tombamento na pista, o trânsito ficou congestionado.



De acordo com a CCR RioSP, concessionária que administra a rodovia, o retorno de acesso a Penedo estava fechado, mas sem registro de lentidão.



Equipes trabalharam para realizar o destombamento do veículo que, por volta de 11h30, foi retirado da via. Mas, por conta do conteúdo que caiu na pista, até 12h30, uma empresa estava fazendo o recolhimento e limpeza para liberar a pista.