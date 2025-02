Material recuperado em Itatiaia - Foto: Divulgação/ Polícia Militar

Publicado 25/02/2025 13:34

Itatiaia - Um homem, de 43 anos, foi preso após furtar um estabelecimento na tarde desta segunda-feira (24), em Itatiaia (RJ). O caso aconteceu na Rua Vitoriana Sócrates.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes receberam a informação de um furto a estabelecimento comercial no centro da cidade e seguiram até o local. Já no endereço, os agentes fizeram contato com o proprietário da marcenaria, um jovem de 24 anos, que relatou ter notado o furto de várias ferramentas ao abrir seu estabelecimento pela manhã. Ele apresentou um vídeo em que um dos autores do crime foi reconhecido, permitindo a identificação do suspeito.

O acusado, um homem de 43 anos, possuía um extenso histórico criminal, acumulando 22 anotações, sedo 11 por furto, cinco por roubo, dois por ameaça, um por lesão corporal, um por receptação e um por porte ilegal de arma de fogo.

A partir dessas informações, os agentes iniciaram buscas na região e conseguiram localizar o acusado. Ao ser questionado sobre o crime, ele afirmou estar sob efeito de drogas no momento do ocorrido e indicou a residência onde vendeu parte dos itens furtados. A PM seguiu até o endereço informado e fez contato com um homem, que confirmou ter adquirido os objetos, alegando desconhecer que se tratavam de produtos de furto.