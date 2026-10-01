Inauguração ocorreu na última quarta-feira, dia 30 - Foto: Divulgação

Inauguração ocorreu na última quarta-feira, dia 30Foto: Divulgação

Publicado 01/10/2026 17:53





A cerimônia de inauguração contou com a presença do prefeito Kaio Márcio, da vice-prefeita Ângela Sampaio, da secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Erika Menegatti, além de outras autoridades municipais, representantes do Poder Legislativo, servidores públicos e moradores da região que acompanharam o evento. A programação da solenidade contou ainda com apresentações do coral e da fanfarra do Centro de Convivência da Pessoa Idosa, grupos que já desenvolvem atividades culturais voltadas ao público da terceira idade no município.



Localizado na Rua José Francisco Zikan, nº 04, o Centro Dia funciona exclusivamente durante o período diurno e oferece atendimento socioassistencial especializado, cuidados relacionados ao cotidiano dos usuários, atividades de convivência entre os idosos, estímulo à autonomia pessoal, orientação sobre direitos e também acompanhamento voltado a familiares e cuidadores que lidam diariamente com pessoas idosas em situação de dependência.



O serviço é coordenado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. Segundo a pasta responsável pela gestão do equipamento, cada atendimento oferecido na unidade será planejado individualmente, a partir de uma avaliação técnica criteriosa e considerando as necessidades específicas de cada pessoa idosa encaminhada ao serviço.



O ingresso no Centro Dia leva em consideração uma série de critérios estabelecidos pela secretaria, como o grau de dependência apresentado pelo idoso, a necessidade de apoio para atividades básicas, a existência de situações de risco ou de violação de direitos, além da avaliação da rede de cuidados já disponível para aquela pessoa. Entre as situações analisadas pela equipe técnica estão quadros de isolamento social, falta de cuidados adequados no ambiente familiar e dificuldades enfrentadas pela família ou pelo cuidador principal para acompanhar a pessoa idosa ao longo do dia a dia.



Durante o período de permanência na unidade, os usuários terão à disposição café da manhã, colação, almoço e lanche da tarde, sempre considerando as necessidades alimentares específicas informadas previamente pela pessoa idosa e por sua família, de forma a garantir uma alimentação adequada e segura para cada perfil de usuário atendido pelo serviço.



Para a secretária Erika Menegatti, o novo equipamento representa um avanço importante na rede de proteção à pessoa idosa no município. "Esse é um serviço que chega para somar ao atendimento que já oferecemos em Itatiaia. A gente sabe que cuidar de uma pessoa idosa também envolve a família e quem está junto no dia a dia. Por isso, queremos que o Centro Dia seja um lugar de cuidado, convivência e acolhimento, onde a pessoa idosa possa passar o dia com segurança e ter suas necessidades acompanhadas, além de oferecer suporte às famílias e aos cuidadores", afirmou a secretária durante a cerimônia de inauguração. O município de Itatiaia passou a contar, a partir desta semana, com um novo serviço voltado ao atendimento da população idosa. O Centro Dia da Pessoa Idosa foi inaugurado nesta quarta-feira (30), no bairro Vila Odete, com estrutura destinada a receber pessoas com 60 anos ou mais que apresentam algum grau de dependência e necessitam de apoio para a realização de atividades do cotidiano.A cerimônia de inauguração contou com a presença do prefeito Kaio Márcio, da vice-prefeita Ângela Sampaio, da secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Erika Menegatti, além de outras autoridades municipais, representantes do Poder Legislativo, servidores públicos e moradores da região que acompanharam o evento. A programação da solenidade contou ainda com apresentações do coral e da fanfarra do Centro de Convivência da Pessoa Idosa, grupos que já desenvolvem atividades culturais voltadas ao público da terceira idade no município.Localizado na Rua José Francisco Zikan, nº 04, o Centro Dia funciona exclusivamente durante o período diurno e oferece atendimento socioassistencial especializado, cuidados relacionados ao cotidiano dos usuários, atividades de convivência entre os idosos, estímulo à autonomia pessoal, orientação sobre direitos e também acompanhamento voltado a familiares e cuidadores que lidam diariamente com pessoas idosas em situação de dependência.O serviço é coordenado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. Segundo a pasta responsável pela gestão do equipamento, cada atendimento oferecido na unidade será planejado individualmente, a partir de uma avaliação técnica criteriosa e considerando as necessidades específicas de cada pessoa idosa encaminhada ao serviço.O ingresso no Centro Dia leva em consideração uma série de critérios estabelecidos pela secretaria, como o grau de dependência apresentado pelo idoso, a necessidade de apoio para atividades básicas, a existência de situações de risco ou de violação de direitos, além da avaliação da rede de cuidados já disponível para aquela pessoa. Entre as situações analisadas pela equipe técnica estão quadros de isolamento social, falta de cuidados adequados no ambiente familiar e dificuldades enfrentadas pela família ou pelo cuidador principal para acompanhar a pessoa idosa ao longo do dia a dia.Durante o período de permanência na unidade, os usuários terão à disposição café da manhã, colação, almoço e lanche da tarde, sempre considerando as necessidades alimentares específicas informadas previamente pela pessoa idosa e por sua família, de forma a garantir uma alimentação adequada e segura para cada perfil de usuário atendido pelo serviço.Para a secretária Erika Menegatti, o novo equipamento representa um avanço importante na rede de proteção à pessoa idosa no município. "Esse é um serviço que chega para somar ao atendimento que já oferecemos em Itatiaia. A gente sabe que cuidar de uma pessoa idosa também envolve a família e quem está junto no dia a dia. Por isso, queremos que o Centro Dia seja um lugar de cuidado, convivência e acolhimento, onde a pessoa idosa possa passar o dia com segurança e ter suas necessidades acompanhadas, além de oferecer suporte às famílias e aos cuidadores", afirmou a secretária durante a cerimônia de inauguração.

O espaço



Em relação à estrutura física, a unidade conta com 12 ambientes distintos, incluindo três espaços externos destinados especificamente à convivência, ao lazer e à realização de atividades com os idosos. O espaço conta ainda com sala de atendimento individualizado, sala reservada para a equipe técnica, cozinha, copa destinada às refeições, duas salas de descanso para os usuários e três banheiros adaptados. Segundo a Prefeitura, todo o espaço possui recursos de acessibilidade, pensados para facilitar a circulação e oferecer mais segurança aos idosos atendidos pelo serviço.



A equipe responsável pelo funcionamento do Centro Dia é formada por dez profissionais, distribuídos entre coordenação técnica, assistente social, psicóloga, cinco cuidadoras sociais, uma cozinheira e um auxiliar de serviços gerais, equipe multidisciplinar organizada para atender às diferentes necessidades dos usuários ao longo do período de funcionamento da unidade.



É importante destacar que o Centro Dia não funciona como moradia para os idosos atendidos, tampouco substitui o atendimento oferecido pela rede de saúde pública. A unidade, inclusive, não conta com profissionais de saúde entre os membros fixos de sua equipe. Dessa forma, sempre que houver necessidade de atendimento clínico, tratamento específico ou processo de reabilitação, caberá à equipe do Centro Dia realizar a articulação necessária e o devido encaminhamento dos usuários para a rede do Sistema Único de Saúde (SUS).



Ao avaliar a entrega do novo equipamento para a cidade, o prefeito Kaio Márcio destacou o cuidado empregado no planejamento da unidade. "O Centro Dia da Pessoa Idosa foi pensado com muito cuidado para oferecer o melhor para a nossa população idosa. Tudo foi preparado para que as pessoas que forem atendidas aqui encontrem conforto, segurança e acolhimento. É uma conquista importante para Itatiaia e, principalmente, para as nossas pessoas idosas e suas famílias", afirmou o prefeito durante a solenidade de inauguração do novo espaço.