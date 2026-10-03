As ocorrências foram registradas na Delegacia de Itatiaia - Foto: Reprodução/Internet

As ocorrências foram registradas na Delegacia de ItatiaiaFoto: Reprodução/Internet

Publicado 03/10/2026 15:09





Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi até a Rua Francisco Pacheco dos Santos para averiguar denúncias de que um homem armado estaria vendendo entorpecentes no local, informação que motivou o deslocamento imediato dos policiais até o endereço indicado pelos denunciantes. Ao chegarem ao local, os agentes identificaram o adolescente em atitude considerada suspeita pela equipe.



Ao perceber a aproximação das viaturas policiais, o jovem iniciou uma tentativa de fuga, pulando muros de residências vizinhas e arremessando bolsas contendo material ilícito nos telhados das casas próximas, na tentativa de se livrar das evidências antes de ser capturado pelos policiais. Apesar da tentativa, o adolescente acabou sendo cercado pela equipe e detido ainda nas proximidades do local onde ocorreu a abordagem inicial.



Ao longo do trajeto percorrido durante a fuga do jovem, os policiais militares conseguiram recolher todo o material que havia sido arremessado para os telhados das casas vizinhas. Entre os itens encontrados estavam duas granadas, sendo uma delas de fabricação militar e a outra de fabricação caseira, além de 23 pedras de crack, 79 porções de cocaína e 15 sacolas de maconha, material que, segundo a corporação, estaria destinado à comercialização na região. Um homem de 29 anos foi preso e um adolescente de 16 anos foi apreendido por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas na noite de sexta-feira (2), no bairro Vila Magnólia, em Itatiaia . A ocorrência chamou atenção pela quantidade e pela diversidade do material apreendido, que incluiu desde entorpecentes até artefatos explosivos.Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi até a Rua Francisco Pacheco dos Santos para averiguar denúncias de que um homem armado estaria vendendo entorpecentes no local, informação que motivou o deslocamento imediato dos policiais até o endereço indicado pelos denunciantes. Ao chegarem ao local, os agentes identificaram o adolescente em atitude considerada suspeita pela equipe.Ao perceber a aproximação das viaturas policiais, o jovem iniciou uma tentativa de fuga, pulando muros de residências vizinhas e arremessando bolsas contendo material ilícito nos telhados das casas próximas, na tentativa de se livrar das evidências antes de ser capturado pelos policiais. Apesar da tentativa, o adolescente acabou sendo cercado pela equipe e detido ainda nas proximidades do local onde ocorreu a abordagem inicial.Ao longo do trajeto percorrido durante a fuga do jovem, os policiais militares conseguiram recolher todo o material que havia sido arremessado para os telhados das casas vizinhas. Entre os itens encontrados estavam duas granadas, sendo uma delas de fabricação militar e a outra de fabricação caseira, além de 23 pedras de crack, 79 porções de cocaína e 15 sacolas de maconha, material que, segundo a corporação, estaria destinado à comercialização na região.

Outra prisão



Durante a mesma ocorrência, os agentes também abordaram o morador de um imóvel localizado nas proximidades, um homem de 29 anos que já possuía passagens anteriores pela polícia relacionadas ao crime de roubo. Com a autorização do próprio morador, a equipe da Polícia Militar realizou buscas detalhadas no interior da residência e encontrou uma espingarda calibre 12 e um revólver calibre .32, ambos com numerações raspadas, o que dificultava a identificação da origem das armas. Além dos armamentos, os policiais também localizaram uma balança de precisão, insumos utilizados para o embalo de drogas e mais porções de maconha guardadas no imóvel.



Diante do volume de materiais apreendidos durante a ocorrência, tanto o adolescente quanto o homem foram conduzidos, junto com todo o material recolhido, para a delegacia de Itatiaia, onde o caso foi formalmente registrado pela autoridade policial responsável pelo atendimento da ocorrência.



Na unidade, o homem de 29 anos foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo e de artefato explosivo de uso restrito, em razão da granada de fabricação militar encontrada durante a ação policial. Diante da gravidade dos crimes apontados, ele permaneceu preso à disposição da Justiça após a formalização da ocorrência na delegacia.



Já o adolescente de 16 anos foi autuado por ato infracional análogo aos mesmos crimes atribuídos ao homem adulto, considerando sua condição de menor de idade perante a legislação brasileira. Após os procedimentos de praxe na delegacia, o jovem permaneceu acautelado à disposição da Justiça, que deverá determinar as medidas socioeducativas cabíveis ao caso.



A identidade dos dois envolvidos na ocorrência não foi divulgada pelas autoridades policiais responsáveis pelo caso, que segue agora sob investigação da Polícia Civil para apurar com mais detalhes a origem dos armamentos e explosivos encontrados durante a ação realizada no bairro Vila Magnólia, em Itatiaia. Não obtivemos resposta da defesa do suspeito e do adolescente.