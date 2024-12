Este ano já foram instalados os NUPDECs dos bairros Chacrinha, Nova Belém e Marajoara - Divulgação / Prefeitura de Japeri

Publicado 13/12/2024 21:55

Os moradores do bairro Vila Carmelita (Favelinha), em Japeri, irão ganhar um Núcleo de Proteção e Defesa Civil (NUPDEC), equipamento essencial para capacitar a comunidade em temas como prevenção a alagamentos e deslizamentos, entre outros. A inauguração acontecerá no sábado (14/12),às 10h, na Rua da Conquista, antiga Rua Mocambo, 92. A iniciativa é da prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil



O NUPDEC do bairro Vila Carmelita será a quarta unidade do município inaugurada pela prefeitura. Este ano já foram instalados os núcleos dos bairros Chacrinha, Nova Belém e Marajoara.



De acordo com a Defesa Civil, os NUPDECs têm um papel essencial no planejamento e na execução de ações que promovem a segurança da população. Por meio de palestras e treinamentos, os núcleos oferecem informações e conscientização sobre temas como a destinação adequada de resíduos, procedimentos em casos de alagamentos ou deslizamentos, entre outras orientações fundamentais.



Semana de Comemoração ao Dia Municipal da Defesa Civil



A inauguração do Núcleo de Proteção e Defesa Civil (Nupdec) no bairro Vila Carmelita marcará o encerramento da semana de comemorações da Defesa Civil Municipal, destacando o compromisso da instituição com a população e a promoção de ações preventivas.



Em celebração ao Dia Municipal da Defesa Civil, comemorado em 11 de dezembro, a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Japeri organizou uma semana repleta de atividades destacando a importância da prevenção e o papel do órgão no município.



No dia 10 foi realizada uma panfletagem de Alerta de Verão, com equipes nas ruas orientando os moradores sobre como agir durante os períodos de chuvas intensas, reforçando a conscientização sobre os serviços da Defesa Civil.



A programação seguiu no dia 12, quando a Câmara Municipal prestou homenagem à Defesa Civil com uma Moção de Aplausos, reconhecendo o trabalho realizado pela Regional de Defesa Civil (REDEC) durante as fortes chuvas de 2024. Os comandantes do Quartel de Paracambi também foram homenageados na ocasião.

Nesta sexta-feira (13), os agentes da Defesa Civil participaram de uma importante capacitação na sede da Secretaria. A iniciativa teve como objetivo reforçar o preparo técnico da equipe para atuar com eficiência em situações de emergência, fortalecendo a segurança da população.