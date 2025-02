A estação Central do Brasil ficará aberta continuamente do início da operação de sexta-feira até o último trem da quarta-feira - Divulgação / Supervia

Publicado 24/02/2025 20:13

A Supervia divulgou nesta segunda-feira (24/02) os horários de circulação de trens durante o Carnaval 2025. De acordo com a empresa, de sexta-feira (28/02) a quarta-feira de Cinzas (05/03), haverá reforço na operação dos trens com a oferta de viagens extras ao longo do dia e nas madrugadas para os ramais Japeri, Santa Cruz (que atenderão também as estações do ramal Deodoro), Saracuruna e Belford Roxo.



A estação Central do Brasil ficará aberta continuamente do início da operação de sexta-feira até o último trem da quarta-feira. Na operação das madrugadas, todas as outras estações funcionarão somente para o desembarque de passageiros.



De acordo com o planejamento especial para atender os clientes, na sexta-feira de Carnaval (28/02) os trens vão circular com a grade horária de dia útil e haverá a oferta de trens extras após o fim da operação comercial regular, estendendo a circulação ao longo da madrugada.



De sábado até quarta-feira (01 a 05/03), durante todo o Carnaval, a grade de referência será a de sábado e haverá viagens extras ao longo do dia, de acordo com a demanda de clientes. No final do dia também haverá partidas extras da Central do Brasil.

Confira os horários extras para cada ramal:



Ramal Japeri - Viagens extras partindo da Central do Brasil, de 01 a 05/03: 22h45, 0h, 1h, 2h, 3h, 4h e 5h.

Ramal Santa Cruz - Viagens extras partindo da Central do Brasil, de 01 a 05/03: 22h30, 23h30, 0h30, 1h30, 2h30, 3h30, 4h30 e 5h30.

Ramal Saracuruna - Viagens extras partindo da Central do Brasil, de 01 a 05/03: 22h30, 23h30, 0h30, 1h30, 2h30, 3h30, 4h30 e 5h30.

Ramal Belford Roxo - Viagens extras partindo da Central do Brasill, de 01 a 05/03: 1h45 e 4h15.

Quinta-feira e sexta-feira após o Carnaval

Na quinta e sexta-feira (06 e 07/03), os trens vão circular de acordo com a grade horária de dias úteis, com possíveis ajustes conforme a demanda de passageiros. A Supervia informa ainda que em caso de necessidade operacional, a circulação poderá ter ajustes sem prévio aviso.

Embarque com bicicletas

O embarque com bicicletas será permitido nos dias 02 e 03/03 (domingo e segunda-feira), durante toda a operação.

Funcionamento dos banheiros

Central do Brasil: funcionará das 06h do dia 28/02 até às 22h do dia 05/03.

Demais estações:

Dia 01/03 (sábado) - Funcionamento das 06h às 18h.

Dia 02/03 (domingo) - Fechado.

Dia 03/03 (segunda-feira) - Funcionamento das 06h às 20h.

Dia 04/03 (terça-feira) - Fechado.

Dia 05/03 (quarta-feira) - Funcionamento das 12h às 18h.

Embarque com volumes



Somente fantasias, durante todo o período de Carnaval (entre os dias 01 e 05/03).