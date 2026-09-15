A sinalização traz informações importantes sobre os riscos de afogamento na Prainha e nas fortes correntezas do Rio Guandu - Divulgaçào

A sinalização traz informações importantes sobre os riscos de afogamento na Prainha e nas fortes correntezas do Rio GuanduDivulgaçào

Publicado 15/09/2026 16:22

Prefeitura de Japer i inaugurou as placas do projeto Guandu Verde – Sinalização Turística, produzidas com recursos provenientes de compensação ambiental da empresa Granado. Ao todo, foram instaladas 15 placas, que passam a orientar moradores e visitantes sobre os atrativos naturais da região e os cuidados necessários para a preservação do espaço.

A sinalização traz informações importantes sobre os riscos de afogamento na Prainha e nas fortes correntezas do Rio Guandu, além de alertas sobre a proibição de jogar lixo e de atear fogo no local.

Instaladas desde a entrada do bairro, as placas têm como objetivo valorizar os recursos naturais, fortalecer o sentimento de pertencimento e ampliar a conscientização ambiental. O projeto foi desenvolvido em conjunto pelas Secretarias Municipais de Trabalho, Renda, Desenvolvimento Econômico e Turismo e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, priorizando a segurança de moradores e visitantes, a conservação ambiental e a valorização dos atrativos turísticos naturais do município.

Mesmo com a chuva que marcou o dia da entrega, o momento foi celebrado pela equipe envolvida no projeto. A subsecretária de Turismo, Josilene Satyro, destacou a importância da iniciativa para a segurança de quem visita à região.

“Este projeto é importante porque dá mais clareza e segurança para os visitantes da Prainha e das corredeiras do Guandu. Nós nos debruçamos sobre ele desde o ano passado para chegarmos a este resultado, com a parceria do Meio Ambiente e da Granado”, explicou.

Para a subsecretária de Meio Ambiente, Ana Paula Reis, o projeto Guandu Verde também contribui para ampliar o conhecimento da população sobre a importância da preservação ambiental.

“A APA do Rio Guandu é muito importante para a preservação ambiental da nossa cidade e para os serviços ecossistêmicos que o Rio Guandu oferece à nossa região, como o abastecimento hídrico e o abrigo de fauna e flora, que são fundamentais para o desenvolvimento sustentável do município”, explicou.

A analista de Meio Ambiente da Granado, Josiana Correia, ressaltou a importância da parceria com o município e do incentivo às ações de preservação.

“A Granado é uma empresa centenária e, a cada passo que damos, pensamos sempre na segurança, na saúde e, principalmente, no meio ambiente. É muito importante para nossa empresa ajudar a fomentar a cultura socioambiental do município e contribuir para a conservação desta área”, afirmou.

Valorização do artesanato local

As 15 placas foram produzidas com madeira certificada e confeccionadas pelo artesão japeriense Delcyr da Hora, que também destacou a importância de o município valorizar os profissionais da cidade.

“Nós, artesãos do município de Japeri, somos reconhecidos e temos a oportunidade de mostrar nosso trabalho e contribuir para o crescimento do nosso município. Não é somente um trabalho, uma placa de indicação. São obras de arte que estamos criando para divulgar não só o nosso trabalho, mas também o município para as pessoas que vêm nos visitar”, afirmou.

A ação reforça o compromisso do município com a preservação ambiental, a segurança dos visitantes e a valorização dos atrativos naturais de Japeri, unindo turismo, educação ambiental e valorização da produção artesanal local.