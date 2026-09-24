Agentes da 63ª DP cumpriram mandado de prisão contra suspeito de tentativa de feminicídio em Japeri Reprodução/Polícia Civil
Homem de 32 anos é preso por tentativa de feminicídio em Japeri
Vítima foi encontrada ensanguentada e com múltiplos ferimentos provocados por arma branca e apontou o companheiro como autor
Homem de 32 anos é preso por tentativa de feminicídio em Japeri
Vítima foi encontrada ensanguentada e com múltiplos ferimentos provocados por arma branca e apontou o companheiro como autor
Japeri inaugura sinalização turística do projeto Guandu Verde
Projeto instala 15 placas com orientações de segurança e preservação ambiental da APA Guandu
Tarifa Zero amplia atendimento em Japeri com nova linha no bairro Santa Terezinha
TZ60 começa a circular entre Engenheiro Pedreira e Granja, enquanto a TZ20 ganha um trajeto mais rápido até o Guandu
Japeri declara estado de alerta climático e reforça ações preventivas
Medida tem validade de 180 dias e prevê preparação do município para possíveis eventos climáticos extremos
Japeri ultrapassa 2,5 mil cirurgias de catarata e recebe representante do Ministério da Saúde
Representante do Ministério da Saúde conheceu de perto o serviço realizado no município com 6.045 agendamentos e 5.063 atendimentos na carreta do MS
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.