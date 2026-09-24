Agentes da 63ª DP cumpriram mandado de prisão contra suspeito de tentativa de feminicídio em Japeri - Reprodução/Polícia Civil

Agentes da 63ª DP cumpriram mandado de prisão contra suspeito de tentativa de feminicídio em Japeri Reprodução/Polícia Civil

Publicado 24/09/2026 13:51

Um homem de 32 anos foi preso por policiais civis em Japeri, na Baixada Fluminense , investigado por tentativa de feminicídio contra a própria companheira. Agentes da 63ª DP (Japeri) cumpriram um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça durante a investigação do caso.

Segundo o registro policial, a vítima foi encontrada ensanguentada e com múltiplos ferimentos provocados por arma branca em frente à residência. Depois de ser socorrida, a mulher apontou o companheiro como responsável pelas agressões.

O material divulgado não informa quando ocorreu o ataque nem apresenta detalhes sobre o estado de saúde da vítima após o atendimento.

Mandado foi expedido pela Justiça

A investigação ficou sob responsabilidade da 63ª DP. Durante a apuração, a Justiça determinou a prisão preventiva do homem apontado como autor das agressões.

O mandado foi expedido em 18 de setembro de 2026 pela 2ª Vara da Comarca de Japeri. Após a decisão judicial, policiais civis realizaram diligências para localizar o investigado. O homem foi encontrado e preso na quarta-feira. O local exato onde os agentes cumpriram a ordem judicial não foi informado pela Polícia Civil.

Caso é investigado como tentativa de feminicídio

A Polícia Civil investiga o ataque como tentativa de feminicídio. De acordo com as informações do caso, a vítima atribuiu as agressões ao companheiro depois de ser socorrida. Não foram divulgados detalhes sobre as circunstâncias que antecederam o ataque nem sobre a dinâmica das agressões. A polícia também não informou se a arma utilizada no crime foi localizada ou apreendida.

Após o cumprimento do mandado de prisão preventiva, o homem permaneceu à disposição da Justiça. A prisão é uma medida cautelar e não representa condenação. A defesa do suspeito foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece aberto à disposição.