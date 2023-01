Ação da Van Oftalmológica na Praça Joaquim José Ferreira, no centro de Comendador Levy Gasparian - Divulgação

Ação da Van Oftalmológica na Praça Joaquim José Ferreira, no centro de Comendador Levy GasparianDivulgação

Publicado 21/01/2023 08:24

Comendador Levy Gasparian - A Prefeitura de Comendador Levy Gasparian, por meio da Secretaria de Saúde, realizou uma nova ação da Van Oftalmológica na Praça Joaquim José Ferreira, no centro da cidade. A iniciativa tem o objetivo de atender a população com exames de vista e de fundo de olho, e atendeu desta vez mais de 50 pessoas.

A Secretaria de Saúde lembra que quem necessitar de atendimento oftalmológico ou de qualquer outra especialidade, deve marcar uma consulta com o clínico no Posto de Saúde da Família de seu bairro, solicitar o encaminhamento, levar até a Policlínica Municipal Dr. Altino Alves Moreira junto com a xerox do RG e Cartão SUS e aguardar a marcação que será informada pelos agentes de Saúde.