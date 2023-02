Estão abertas as inscrições para a formação do Grupo de Combate ao Tabagismo - Reprodução

Estão abertas as inscrições para a formação do Grupo de Combate ao TabagismoReprodução

Publicado 24/02/2023 14:50

Comendador Levy Gasparian - Estão abertas as inscrições para a formação do Grupo de Combate ao Tabagismo que será organizado pela Secretaria de Saúde de Comendador Levy Gasparian. Os interessados podem se inscrever embaixo do Pronto Atendimento, no centro da cidade, de segunda à sexta das 8h às 12h, do dia 27/02 ao dia 11/03, portando o cartão SUS.

O tabagismo está relacionado ao agravamento de várias outras doenças, muitas delas incapacitantes e fatais.