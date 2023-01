Oficina Pública de Prognóstico do PMGIRS - Reprodução

Publicado 24/01/2023 15:51

Comendador Levy Gasparian - A Prefeitura de Comendador Levy Gasparian, em parceria com a Agência de Bacia do Paraíba do Sul (AGEVAP) e por meio da Secretaria de Meio Ambiente, com a consultoria técnica da empresa EnvEx Engenharia e Consultoria, está elaborando o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) da cidade.

O objetivo do Plano é melhorar a gestão de resíduos no município, promovendo a melhoria da saúde pública da população e da qualidade ambiental de Comendador Levy Gasparian, além de adequar a gestão dos resíduos do município às diretrizes do Ministério do Meio Ambiente.

Quem quiser pode participar da Oficina Pública de Prognóstico do PMGIRS, que ocorrerá de forma online, no dia 26, às 14h. O objetivo é ajudar a identificar o que é preciso melhorar na gestão de resíduos sólidos em seu município.

Acessar a oficina pelo site: bit.ly/prognosticolevy. Dúvidas e sugestões podem ser enviadas para o e-mail: pmgirs_levygasparian@envexengenharia.com.br