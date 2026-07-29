Carga foi retida no município - Foto: Divulgação/Receita Estadual

Carga foi retida no municípioFoto: Divulgação/Receita Estadual

Publicado 29/07/2026 15:30

Levy Gasparian - A Receita Estadual e a Operação Foco apreenderam uma carga com 5 mil abafadores de ruído no Posto de Controle Fiscal de Levy Gasparian, na divisa entre os estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. A mercadoria estava sendo transportada sem a documentação fiscal exigida, resultando em uma multa no valor de R$ 215 mil. A ação conjunta é fruto da parceria entre a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-RJ) e o Gabinete de Segurança Institucional (GSI).

A abordagem ocorreu na noite de segunda-feira (27), durante uma fiscalização. A equipe conduziu o veículo até a barreira fiscal e, no local, auditores fiscais constataram que os equipamentos, avaliados em R$ 253 mil, estavam desacompanhados da documentação fiscal necessária para o transporte da carga, tornando a operação incompatível.

A mercadoria permanece retida no Posto de Controle Fiscal. O pagamento da multa e a emissão da nota fiscal eletrônica ainda são aguardados para a regularização da situação.