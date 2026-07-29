Carga foi retida no municípioFoto: Divulgação/Receita Estadual
Carga com 5 mil abafadores de ruído é retida em Levy Gasparian
Mercadoria estava sendo transportada sem nota fiscal
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Justiça determina elaboração do Plano Diretor de Levy Gasparian
Decisão ocorre após ação civil pública ajuizada pelo MPRJ
Mais de 30 kg de sabão em pó com indícios de falsificação são apreendidos
Condutor do caminhão ainda tentou fugir da abordagem
Prefeitura de Comendador Levy Gasparian inaugura novo Centro de Diagnóstico por Imagem
CDI conta com 13 salas para a realização de diversos exames
Caminhão com 15 mil litros de óleo diesel é apreendido em Levy Gasparian
Carga estava avaliada em R$ 93 mil
Carga com 30 mil maços de cigarro é apreendida em Levy Gasparian
Carga avaliada em R$ 225 mil apresentava irregularidades na documentação fiscal e recebeu mais de R$ 230 mil em multas
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