MPRJ ressalta que a falta de regulação dos serviços compromete a adequada prestação do serviço público e pode provocar impactos ambientais e à saúde da populaçãoFoto: Depositphotos
Justiça determina que Levy Gasparian regularize serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos
Liminar estabelece prazo de 90 dias para que a Prefeitura regularize a gestão dos resíduos sólidos e adote medidas previstas nas legislações federal e municipal
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Carga com 5 mil abafadores de ruído é retida em Levy Gasparian
Mercadoria estava sendo transportada sem nota fiscal
Justiça determina elaboração do Plano Diretor de Levy Gasparian
Decisão ocorre após ação civil pública ajuizada pelo MPRJ
Mais de 30 kg de sabão em pó com indícios de falsificação são apreendidos
Condutor do caminhão ainda tentou fugir da abordagem
Prefeitura de Comendador Levy Gasparian inaugura novo Centro de Diagnóstico por Imagem
CDI conta com 13 salas para a realização de diversos exames
Caminhão com 15 mil litros de óleo diesel é apreendido em Levy Gasparian
Carga estava avaliada em R$ 93 mil
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