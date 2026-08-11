Caminhão-tanque retido em Levy GasparianFoto: Divulgação/Receita Estadual

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Enzo Gabriel
Levy Gasparian - A Receita Estadual e a Operação Foco apreenderam 15 mil litros de etanol hidratado no Posto de Controle Fiscal de Levy Gasparian. Avaliado em mais de R$ 71 mil, o combustível foi retido na última sexta-feira (7). A ação é fruto de uma parceria entre a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-RJ) e o Gabinete de Segurança Institucional (GSI), gerando um auto de infração de R$ 24 mil.
O veículo foi flagrado pela equipe volante da Operação Foco em um posto de combustível na capital e encaminhado à barreira localizada na divisa com Minas Gerais. Ao solicitar a nota fiscal para averiguação da mercadoria, os auditores fiscais constataram que os produtos estavam desacompanhados do documento.