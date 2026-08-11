Caminhão-tanque retido em Levy GasparianFoto: Divulgação/Receita Estadual
Caminhão é apreendido com 15 mil litros de etanol sem nota fiscal
Combustível estava avaliado em R$ 71 mil; empresa recebeu multa de R$ 24 mil pela irregularidade com base na responsabilidade tributária
Caminhão é apreendido com 15 mil litros de etanol sem nota fiscal
Combustível estava avaliado em R$ 71 mil; empresa recebeu multa de R$ 24 mil pela irregularidade com base na responsabilidade tributária
Justiça determina que Levy Gasparian regularize serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos
Liminar estabelece prazo de 90 dias para que a Prefeitura regularize a gestão dos resíduos sólidos e adote medidas previstas nas legislações federal e municipal
Carga com 5 mil abafadores de ruído é retida em Levy Gasparian
Mercadoria estava sendo transportada sem nota fiscal
Justiça determina elaboração do Plano Diretor de Levy Gasparian
Decisão ocorre após ação civil pública ajuizada pelo MPRJ
Mais de 30 kg de sabão em pó com indícios de falsificação são apreendidos
Condutor do caminhão ainda tentou fugir da abordagem
Prefeitura de Comendador Levy Gasparian inaugura novo Centro de Diagnóstico por Imagem
CDI conta com 13 salas para a realização de diversos exames
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.