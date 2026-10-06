Levy Gasparian concentrou cinco cargas apreendidasFoto: Divulgação/Operação Foco
O veículo foi interceptado no momento em que passava pela barreira, onde os agentes realizaram a conferência da documentação relacionada à carga. Durante a fiscalização, foram identificadas inconsistências nas informações referentes tanto ao emitente quanto ao destinatário das mercadorias. Diante das irregularidades, o carregamento foi retido e os responsáveis foram autuados.
A ocorrência fez parte de uma série de ações realizadas em três barreiras fiscais do estado: Levy Gasparian, Nhangapi e Morro do Coco. Ao todo, nove cargas foram identificadas com irregularidades fiscais, resultando em mais de R$ 1 milhão em autos de infração aplicados pela fiscalização estadual.
Mais de 50 mil litros de combustíveis
De acordo com a Receita Estadual, as abordagens foram realizadas por equipes volantes. Entre as irregularidades encontradas estavam problemas na documentação fiscal apresentada durante o transporte e a ausência dos lacres de segurança exigidos para as cargas.
Os quatro carregamentos de combustíveis tinham valor estimado em quase R$ 300 mil. As irregularidades identificadas resultaram em mais de R$ 274 mil em autos de infração.
Com os cinco veículos retidos, Levy Gasparian concentrou parte significativa das ocorrências registradas durante a operação conjunta entre a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-RJ) e o Gabinete de Segurança Institucional (GSI).
Fiscalização em outras barreiras
Uma delas era transportada por um caminhão-tanque que levava quase 30 mil litros de etanol. O veículo havia sido abordado no município de Angra dos Reis e foi submetido aos procedimentos de fiscalização. A outra ocorrência envolveu 50 bicicletas elétricas, que ficaram retidas no posto fiscal.
Somadas, as duas cargas foram avaliadas em mais de R$ 540 mil e geraram aproximadamente R$ 400 mil em multas.
Já em Morro do Coco, os agentes apreenderam uma carga de bebidas após encontrarem divergências na documentação fiscal. Segundo a fiscalização, os documentos apresentavam quantidade incompleta de mercadorias e valores abaixo dos efetivamente praticados.
O veículo transportava mais de 15 mil garrafas de cerveja e quase 300 barris de chope. A carga foi avaliada em aproximadamente R$ 67 mil, e a transportadora recebeu uma autuação de R$ 29 mil.
As ações integram o trabalho de fiscalização realizado pela Receita Estadual e pela Operação Foco para verificar a regularidade das mercadorias transportadas pelas rodovias fluminenses e identificar possíveis irregularidades tributárias.
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