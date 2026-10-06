Levy Gasparian concentrou cinco cargas apreendidas - Foto: Divulgação/Operação Foco

Levy Gasparian concentrou cinco cargas apreendidasFoto: Divulgação/Operação Foco

Publicado 06/10/2026 23:06





O veículo foi interceptado no momento em que passava pela barreira, onde os agentes realizaram a conferência da documentação relacionada à carga. Durante a fiscalização, foram identificadas inconsistências nas informações referentes tanto ao emitente quanto ao destinatário das mercadorias. Diante das irregularidades, o carregamento foi retido e os responsáveis foram autuados.



A ocorrência fez parte de uma série de ações realizadas em três barreiras fiscais do estado: Levy Gasparian, Nhangapi e Morro do Coco. Ao todo, nove cargas foram identificadas com irregularidades fiscais, resultando em mais de R$ 1 milhão em autos de infração aplicados pela fiscalização estadual. Uma carga com cerca de 52 mil unidades de bebidas alcoólicas foi retida na própria Barreira Fiscal de Levy Gasparian durante uma ação de fiscalização realizada pela Receita Estadual e pela Operação Foco na última semana. A mercadoria, avaliada em quase R$ 500 mil, apresentava irregularidades na documentação fiscal e resultou em um auto de infração de R$ 580 mil.O veículo foi interceptado no momento em que passava pela barreira, onde os agentes realizaram a conferência da documentação relacionada à carga. Durante a fiscalização, foram identificadas inconsistências nas informações referentes tanto ao emitente quanto ao destinatário das mercadorias. Diante das irregularidades, o carregamento foi retido e os responsáveis foram autuados.A ocorrência fez parte de uma série de ações realizadas em três barreiras fiscais do estado: Levy Gasparian, Nhangapi e Morro do Coco. Ao todo, nove cargas foram identificadas com irregularidades fiscais, resultando em mais de R$ 1 milhão em autos de infração aplicados pela fiscalização estadual.

Mais de 50 mil litros de combustíveis

Também em Levy Gasparian, outras quatro cargas foram retidas durante a semana. Os veículos transportavam, juntos, mais de 50 mil litros de combustíveis, entre gasolina e diesel.



De acordo com a Receita Estadual, as abordagens foram realizadas por equipes volantes. Entre as irregularidades encontradas estavam problemas na documentação fiscal apresentada durante o transporte e a ausência dos lacres de segurança exigidos para as cargas.



Os quatro carregamentos de combustíveis tinham valor estimado em quase R$ 300 mil. As irregularidades identificadas resultaram em mais de R$ 274 mil em autos de infração.



Com os cinco veículos retidos, Levy Gasparian concentrou parte significativa das ocorrências registradas durante a operação conjunta entre a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-RJ) e o Gabinete de Segurança Institucional (GSI).

Fiscalização em outras barreiras

As ações também alcançaram as barreiras fiscais de Nhangapi e Morro do Coco. Em Nhangapi, duas cargas foram apreendidas por problemas na documentação fiscal.



Uma delas era transportada por um caminhão-tanque que levava quase 30 mil litros de etanol. O veículo havia sido abordado no município de Angra dos Reis e foi submetido aos procedimentos de fiscalização. A outra ocorrência envolveu 50 bicicletas elétricas, que ficaram retidas no posto fiscal.



Somadas, as duas cargas foram avaliadas em mais de R$ 540 mil e geraram aproximadamente R$ 400 mil em multas.



Já em Morro do Coco, os agentes apreenderam uma carga de bebidas após encontrarem divergências na documentação fiscal. Segundo a fiscalização, os documentos apresentavam quantidade incompleta de mercadorias e valores abaixo dos efetivamente praticados.



O veículo transportava mais de 15 mil garrafas de cerveja e quase 300 barris de chope. A carga foi avaliada em aproximadamente R$ 67 mil, e a transportadora recebeu uma autuação de R$ 29 mil.



As ações integram o trabalho de fiscalização realizado pela Receita Estadual e pela Operação Foco para verificar a regularidade das mercadorias transportadas pelas rodovias fluminenses e identificar possíveis irregularidades tributárias.