Eleições serão realizadas neste domingo em todo o país - Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

Eleições serão realizadas neste domingo em todo o país Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

Publicado 03/10/2026 17:50 | Atualizado 03/10/2026 17:56

Em todo o território do estado do Rio de Janeiro, Comendador Levy Gasparian é o quinto município com o menor eleitorado. A cidade tem 8.041 pessoas aptas a votar nas eleições deste domingo (4), segundo dados divulgados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ).

Na listagem estadual, o município fica atrás apenas de Laje do Muriaé (6.970), Macuco (7.145), São José de Ubá (7.651) e São Sebastião do Alto (7.808).

Nas eleições municipais de 2024, Levy Gasparian já figurava na quinta posição entre as cidades com o menor número de eleitores aptos a votar. Na ocasião, o município tinha 8.379 eleitores, de acordo com o TRE.

Rio de Janeiro

Em todo o estado do Rio de Janeiro, 12,8 milhões de eleitores podem votar neste domingo. Depois da capital, São Gonçalo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Niterói, Campos dos Goytacazes, Belford Roxo, São João de Meriti, Petrópolis e Volta Redonda são as cidades com o maior número de eleitorado.

Eleições 2026

Nas Eleições Gerais de 2026, os eleitores vão às urnas para definir os representantes de cinco cargos distintos: Presidente da República, Governadores, Senadores, Deputados Federais e Deputados Estaduais.

Uma das principais especificidades desta eleição está na composição do Senado Federal, que passa pela renovação de dois terços de suas cadeiras, o que exige do eleitor a escolha de dois candidatos diferentes para o cargo. O processo de votação segue totalmente digitalizado por meio da urna eletrônica em todo o país.

Para obter informações detalhadas sobre a organização eleitoral, serviços ao cidadão e orientações sobre o pleito, a população pode consultar os canais oficiais do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).



