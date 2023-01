Veículos como vans, micro-ônibus e ônibus de turismo sem autorização não vão poder entrar no município - Divulgação

Veículos como vans, micro-ônibus e ônibus de turismo sem autorização não vão poder entrar no municípioDivulgação

Publicado 20/01/2023 12:34

Macaé - Todos os transportes de turismo – vans, micro-ônibus e ônibus – devem se cadastrar junto à Prefeitura de Macaé para ter acesso ao município. A Operação Verão 2023, por parte do governo municipal, já está em andamento com objetivo de promover o ordenamento do turismo, na orla das praias e nas cachoeiras da Região Serrana.

Haverá barreiras e fiscalizações, com as equipes coibindo possíveis crimes ambientais, som alto, ordenamento dos espaços, trânsito e estacionamentos irregulares. Também será realizado um trabalho de sensibilização sobre a importância de conservar o meio ambiente, coibindo o uso de churrasqueiras em cachoeiras e o descarte de lixo em locais inadequados.

“Recomendamos que o grupo que quiser vir a Macaé conhecer o litoral e a serra procure guia de turismo autorizado ou agência de viagens para que não haja transtornos e possíveis aplicações de punição. Veículos como vans, micro-ônibus e ônibus de turismo sem autorização não vão poder entrar no município. Nossa equipe está à disposição para atender a todos no cadastramento”, reforça o diretor da Coordenadoria de Transporte da Secretaria de Mobilidade Urbana, Luiz Carlos Moreira.

O procedimento para o cadastramento dos transportes de turismo, que quiserem entrar no município, deve ser feito via e-mail para a Secretaria Adjunta de Turismo (turismo@macae.rj.gov.br) solicitando orientação sobre o processo. Será encaminhado um formulário ao requisitante que, após preenchido, deve ser enviado para o setor de Cadastro e Vistoria da Coordenadoria de Transportes da Mobilidade Urbana (cadastroevistoria@macae.rj.gov.br).

Os veículos de turismo e fretamento deverão ser estacionados em área pública, na via paralela à Linha Verde e perpendicular à rua Sidnei Vasconcelos Aguiar, bairro da Glória. Participam da Operação Verão as Secretarias de Ordem Pública, Ambiente e Sustentabilidade e Proteção Animal, Mobilidade Urbana, Defesa Civil, Coordenadoria Especial de Posturas, Polícias Militar e Civil.

Em caso de dúvidas, os telefones para contato são: (22) 2763-6320 (Cadastro e Vistoria) e (22) 2791-9008, ramal 214 (Turismo).