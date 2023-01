Nos primeiros dias do ano, as expectativas da Hotelaria são de 30% a mais na procura de turistas de lazer, em comparação com o mesmo período do ano passado - Divulgação

Publicado 23/01/2023 15:37 | Atualizado 23/01/2023 16:05

Macaé - ''A cidade está bombando'', e quem afirma é o Trade Turístico de Macaé, município localizado na Região Norte Fluminense do Rio de Janeiro. Após 100% de ocupação hoteleira no réveillon, Macaé segue agitada com turistas que emendaram a virada de ano nas férias escolares da garotada.



Depois da pandemia, a cidade voltou a respirar fundo e aliviada. Pois, além da recuperação econômica e a retomada de empregos nos setores de Petróleo, Gás e Energia, os segmentos Construção Civil e Comércio também embalaram e fizeram o município liderar o ranking regional de postos de trabalho formais, de acordo com os dados contabilizados pelo Caged - sendo 7,1 mil empregos gerados nos 10 primeiros meses de 2022.

Amanhecer na Praia dos Cavaleiros Divulgação/Rui Porto Filho



Por falar em trabalho, logo lembramos das férias. E atualmente, famílias do Rio Capital, Baixada Fluminense e outros estados, como Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo escolheram Macaé para aproveitar e curtir os dias de descanso.



Um dos pontos de encontro de Macaé é a Lagoa de Imboassica, local exuberante, onde a Lagoa se separa do mar apenas por uma faixa de areia Divulgação/Romulo Campos



"Além de termos a segunda maior rede hoteleira do Estado do Rio, temos uma gastronomia requintada e variada. Nossas praias são lindas e mais tranquilas, sem multidões, comparadas a outros municípios da Região dos Lagos", completou Isabel.



O empresário macaense, Vitor Neves, do restaurante Ô Zé Gastronomia, disse que Macaé também possui o segundo maior polo gastronômico do Estado, só perdendo para a Capital:

"O setor local atende todos os gostos, seja oriental, comida mineira, frutos do mar, mexicana, não importa, Macaé proporciona experiências prazerosas quanto o assunto é culinária. Sem falar que os turistas que escolhem os restaurantes da Praia dos Cavaleiros ainda podem desfrutar de uma vista espetacular do mar e céu colorido ao pôr do sol", afirmou Vitor.



Para o presidente do Macaé C&VB, Marcelo Merrel, a união das instituições públicas e privadas no setor turístico fez a diferença para 'a volta por cima' da cidade.

Réveillon na Praia dos Cavaleiros com shows de Zé Ramalho e Banda Hits em Macaé/RJ Divulgação/Rui Porto Filho



"A inauguração do Posto de Informações Turísticas (PIT) na Orla dos Cavaleiros e o sucesso do Natal Magia Macaé, com a Vila do Papai Noel e a maior árvore de natal do interior do estado (de 40 metros) foi um marco no município, que encantou a todos e ainda está sendo bem aproveitado nos passeios familiares", falou Merrel.



O secretário municipal de Turismo, Leo Anderson ressaltou a importância da força tarefa das instituições de Segurança Pública, Mobilidade Urbana e Meio Ambiente, na Operação Verão 2023, que tem como objetivo o ordenamento do turismo, na orla das praias e nas cachoeiras da Região Serrana, coibindo crimes e atos de vandalismo e depredação.



