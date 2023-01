O mestre viu que eu levava jeito e seis meses depois já era campeã Brasileira. De lá pra cá não parei", contou Verônica relembrando de como conheceu o Kickboxing - Divulgação

Publicado 26/01/2023 11:48 | Atualizado 26/01/2023 11:50

Macaé - Foram revelados os vencedores do maior prêmio do Kickboxing do Estado do Rio de Janeiro. A premiação de Melhores do Ano teve como uma das maiores premiadas do dia a atleta macaense, Verônica Medeiros. O Oscar do Kickboxing, como é conhecida a cerimônia, é organizado pela federação da modalidade, e acontecerá no dia quatro de Março, na sede da entidade, em São Gonçalo.



"O ano de 2022 foi extremamente concorrido, muitas disputas, lesões, dieta, fisioterapia, cansaço e estresse. Mas eu tinha um objetivo e nada tirou meu foco. Sou grata pela oportunidade e confiança que me foi concedida, pelo prefeito, Welberth Rezende, e o Secretário de Esporte, Marvel Maillet, através do Bolsa Atleta", agradeceu Verônica.

Verônica pratica a modalidade há 12 anos e faz parte do Programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes. Pela primeira vez um atleta, seja mulher ou homem, atinge ranking na FKBERJ para vencer cinco prêmios.

"Sempre amei filmes de lutas. Até que um dia, depois de casada e com meus quatro filhos, abriu uma academia na minha rua e eu me aventurei. O mestre viu que eu levava jeito e seis meses depois já era campeã Brasileira. De lá pra cá não parei", contou Verônica relembrando de como conheceu o Kickboxing.

E para 2023, ela disse: "Continuar o trabalho duro para ficar no ranking Estadual (FKBERJ) e nacional (CBKB). Seguir conquistando títulos nacionais e internacionais", concluiu.