Publicado 30/01/2023 14:01 | Atualizado 30/01/2023 14:03

Macaé - O fim de domingo (29) do Sesc Verão Macaé foi marcado pela musicalidade da banda Ramona Rox. O som aqueceu o público, que se espalhou pela areia e calçadão da praia dos Cavaleiros. O grupo agitou a programação com um repertório mesclado por rock, pop, clássicos dos anos 80 e hits de sucesso nacional e internacional.



A proposta musical da banda reúne também canções autorais, interpretadas pelas vozes potentes de Amanda Mattos e Rômulo Carvalho (voz/violão). O show gratuito, em formato acústico, reverenciou as diversas etapas do pop/rock. Também compõem o grupo os músicos Carlos Lopes (violão/guitarra), Fagner Fernandes (cajon/bateria) e Adriano Marcel (contrabaixo).

Muitos aproveitaram para levar cadeira de praia, bater papo com amigos e se animar com a música eclética e as ondas do mar. O público cantou, dançou e conheceu mais a respeito da banda, que interagiu com a plateia e agradeceu o carinho de Macaé. "É muito bom estar neste festival. Estamos muito felizes de retornar a Macaé e receber esta energia positiva", contou a vocalista Amanda Mattos.

O show atraiu pessoas de todas as idades, como casais e famílias, que aproveitaram a noite de domingo para curtir o melhor do rock. Entre eles estava André Vargas da Silva, de 25 anos. "Ramona Rox é uma das melhores bandas do país. Fiz questão de vir ao Fest Verão para curtir", contou o morador do Miramar.