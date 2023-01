Até o dia 12 de fevereiro diferentes modalidades esportivas passarão pelas arenas montadas em frente ao Clube Cidade do Sol - Divulgação/Moisés Bruno H. Santos

Até o dia 12 de fevereiro diferentes modalidades esportivas passarão pelas arenas montadas em frente ao Clube Cidade do SolDivulgação/Moisés Bruno H. Santos

Publicado 30/01/2023 14:17 | Atualizado 30/01/2023 14:19

Macaé - A praia campista foi o cenário para o encontro de dezenas de atletas neste sábado (28). A programação do Esporte Verão Macaé e do Sesc Verão elevou a adrenalina com Artes Marciais, competições de Beach Tênis e Beach Soccer, além de oficinas esportivas, espaço kids com brinquedos infláveis e atrações culturais. No domingo (29), a ação continuou com a participação especial do ex-jogador do Flamengo, Diego Ribas.



As atividades são oferecidas gratuitamente pela Prefeitura de Macaé através da Secretaria de Esporte, em parceria com o Sesc Rio. Até o dia 12 de fevereiro diferentes modalidades esportivas passarão pelas arenas montadas em frente ao Clube Cidade do Sol.