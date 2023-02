De acordo com os dados atualizados nesta quarta-feira (1º) pelo Caged, Macaé gerou em 2022 mais 8,7 mil novos empregos, superando com folga o resultado obtido por outras cidades que também participam das operações da indústria offshore no Estado - Divulgação/Bruno Campos

De acordo com os dados atualizados nesta quarta-feira (1º) pelo Caged, Macaé gerou em 2022 mais 8,7 mil novos empregos, superando com folga o resultado obtido por outras cidades que também participam das operações da indústria offshore no EstadoDivulgação/Bruno Campos

Publicado 01/02/2023 18:41

Macaé - Em definitivo, Macaé se mantém líder na geração de empregos na região, ao somar mais de 20,6 mil novos postos de trabalho criados em dois anos. Os números refletem o novo cenário de prosperidade da cidade, garantido pela dinâmica da cadeia produtiva de óleo, gás e energia.

De acordo com os dados atualizados nesta quarta-feira (1º) pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), Macaé gerou em 2022 mais 8,7 mil novos empregos, superando com folga o resultado obtido por outras cidades que também participam das operações da indústria offshore no Estado.

Segundo o Caged, o segmento offshore foi responsável por gerar mais de 5,7 mil novos empregos em Macaé no ano passado. Já a construção civil garantiu 4,8 mil novas contratações no mesmo período, seguido pelo comércio (1,1 mil).

Os números foram comemorados pelo prefeito Welberth Rezende, que destacou o objetivo do governo municipal em manter ações que ajudam a garantir investimentos e a expansão de negócios em todos os segmentos que compõem o cenário econômico local.

“Do petróleo ao agronegócio, dos investimentos em infraestrutura ao comércio, todos os segmentos que compõem a nossa economia contam hoje com nosso total apoio e incentivo, através da estratégia de tornar Macaé cada vez mais forte e competitiva. E o reflexo deste trabalho está neste novo ritmo de contratações, que garantem a milhares de famílias da nossa cidade a oportunidade de melhorar de vida”, destacou o prefeito.