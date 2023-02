Entre os critérios de classificação dos premiados foi utilizado um indicador que mensura o tempo de entrega, a quantidade do material pedido e uma avaliação mensal feita com as áreas gestoras - Divulgação

Publicado 01/02/2023 18:51

Macaé - A Ocyan, empresa brasileira do setor de óleo e gás, anunciou nesta quarta-feira (1) os vencedores da primeira edição do Prêmio Ocyan de Fornecedores. O objetivo da premiação é reconhecer o melhor desempenho de seus parceiros comerciais aliado à gestão da responsabilidade corporativa e ambiental no mercado de óleo e gás.



“Depois de um ano de avaliação, celebramos a divulgação desses 12 premiados, três deles em cada categoria. Foram analisados o desempenho e a performance do fornecedor, englobando aspectos da qualidade, organização, gestão de risco, sustentabilidade e aderência legal. Tudo isso considerando, é claro, um dos nossos valores, que é a Parceria de Confiança”, celebra Bernardo Façanha, gerente executivo de Suprimentos da Ocyan.



Entre os vencedores da categoria Materiais, Loquip aparece em primeiro lugar; Vision Marine no segundo e Unax Offshore em terceiro. Na categoria Spare Parts, a Emerson Process Management conquistou a primeira colocação; a Sauer Compressors Brasil, a segunda; e a Worldwide Oilfield Machine a terceira. Já em Serviços Onshore, Stress Engineering Services alcançou o pódio; a Cromoduro Santa Luzia, a segunda posição; e a Man Energy Solutions Brasil a terceira. Por fim, em Serviços Offshore, Frank's International Brasil ficou em primeira posição; Life Safety em segundo e Maersk H2S Safety Services Brasil em terceiro lugar.



“Recebemos nesta primeira edição, mais de 1000 avaliações, incluindo fornecedores do Brasil e exterior. Mais de 300 fornecedores foram elegíveis para concorrer nas categorias e, no total, 125 avaliadores executaram todo o projeto para este resultado hoje. Estamos, cada vez mais, buscando incentivar a excelência em suas entregas e esse prêmio também tem esse papel”, finaliza Façanha.

O Prêmio - A ideia da premiação surgiu em 2021, da área de Gestão de Fornecedores para estimular a rede de parceiros a se manter ainda mais qualificada.

Entre os critérios de classificação dos premiados foi utilizado um indicador que mensura o tempo de entrega, a quantidade do material pedido e uma avaliação mensal feita com as áreas gestoras, Sustentabilidade e acompanhantes do serviço prestado no mês anterior para reportar a performance dos fornecedores de serviço.



Já os critérios de elegibilidade incluem ser fornecedor Ocyan, claro, estar homologado no Sistema de Gestão de Fornecedores e ter fornecido material e/ou prestado serviço no mínimo quatro vezes durante o ano vigente. Em alinhamento com a área de Sustentabilidade, para ser elegível, o fornecedor não deve ter tido acidente grave nos últimos 24 meses.