Ainda segundo dados da Climatempo, o Rio de Janeiro é o Estado com a maior densidade de raios/ km², alcançando a marca de 24 raios/ km² no período de 2018 a 2022Divulgação

Publicado 01/02/2023 19:04 | Atualizado 01/02/2023 19:10

Macaé - A Enel Distribuição Rio contabilizou, por meio do serviço contratado de Monitoramento Climático da Climatempo, 137.363 raios nuvem-solo (que atinge o chão) em toda a sua área de concessão em 2022. As regiões mais atingidas foram Macaé (35.242), Campos (26.309) e região Sul (20.038).

Em seguida, aparecem a região Serrana (18.218), Magé (18.127), Lagos (11.530), São Gonçalo (6.821) e Niterói (1.078). Os raios que atingiram a área de concessão da Enel Distribuição Rio também tiveram um aumento de 10% em relação ao mesmo período do ano passado. Ainda segundo dados da Climatempo, o Rio de Janeiro é o Estado com a maior densidade de raios/ km², alcançando a marca de 24 raios/ km² no período de 2018 a 2022.



Além de chuvas, ventos fortes e descargas atmosféricas, o Serviço de Monitoramento e Alerta auxilia na indicação de possíveis ocorrências na rede da distribuidora, possibilitando que técnicos e engenheiros monitorem, em tempo real, toda área de concessão da Enel Distribuição Rio e, em caso de alguma ocorrência, agir de maneira mais assertiva e rápida. Esse trabalho é realizado 24 horas por dia, a partir de satélite, com dados fornecidos em tempo real pela Climatempo, e serve para o planejamento e a mobilização das equipes, minimizando o tempo de restabelecimento em caso de interrupção no fornecimento de energia.



O sistema emite boletins diários sobre as condições meteorológicas em toda a área de concessão da distribuidora e possibilita o planejamento e a antecipação para o atendimento das emergências. O programa conta com previsão de chuvas, monitoramento das áreas e alertas para previsão de riscos para cada local monitorado.



Cuidados dentro de casa durante a tempestade



· Evitar o uso do celular, secador de cabelo, ferro elétrico e outros aparelhos conectados à tomada;

· Evitar uso de chuveiro ou torneira elétrica;

· Evitar consertos de instalações elétricas;

· Se possível, permanecer dentro de casa ou local abrigado enquanto a tempestade durar.



Cuidados fora de casa durante a tempestade



· Evitar contato com objetos metálicos, como cercas de arame, tubos metálicos e principalmente linhas telefônicas ou elétricas;

· Evitar estar em locais como campos abertos, piscinas, lagos, praias, árvores isoladas, postes e locais elevados.