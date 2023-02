Segundo o Gerente Geral da UN-BC, a previsão é que a capacidade de produção da Bacia de Campos suba de 600 mil barris diários para 900 mil barris diários até 2028 - Divulgação

Segundo o Gerente Geral da UN-BC, a previsão é que a capacidade de produção da Bacia de Campos suba de 600 mil barris diários para 900 mil barris diários até 2028Divulgação

Publicado 01/02/2023 19:23 | Atualizado 01/02/2023 19:27

Macaé - A estratégia de elevar em 50% a capacidade de produção das reservas situadas na Bacia de Campos garantirá à Petrobras investimentos de mais de US$ 18 bilhões durante os próximos cinco anos, projeção que complementa o potencial de Macaé em atrair investimentos ligados à cadeia produtiva de óleo, gás e energia.



O Plano de Negócios da estatal focado em incrementar a capacidade produtiva das reservas situadas na área do Norte Fluminense, através da revitalização dos campos maduros e o início da operação de novas unidades, foi reforçado nesta terça-feira (31) pelo Gerente Geral da Unidade de Negócios da Bacia de Campos (UN-BC), Wlisses Menezes, em reunião com o prefeito Welberth Rezende.



Segundo o Gerente Geral da UN-BC, a previsão é que a capacidade de produção da Bacia de Campos suba de 600 mil barris diários para 900 mil barris diários até 2028. “Vivemos hoje um novo momento de revitalização da Bacia de Campos, com a instalação de cinco novas unidades de operação em cinco anos, gerando investimentos de 18 bilhões de dólares com perspectiva de aumentar em até 50% a capacidade de produção nesta região. As pesquisas e a inovação são essenciais a esta nova fase”, pontuou Wlisses.

O encontro do prefeito de Macaé, Welberth Rezende, com o Gerente Geral da UN-BC, Wlisses Menezes, destacou a revitalização dos campos maduros e o início da operação de novas unidades na Bacia de Campos Divulgação



No encontro, o prefeito apontou que os investimentos anunciados pela Petrobras reforçam o potencial de Macaé em sediar as transformações do mercado do petróleo, gás e energia no Brasil e no mundo.



“A Petrobras representa a nossa principal vocação econômica, responsável por tornar Macaé a principal base do mercado nacional de energia. Esses investimentos ressaltam a nossa referência para um mercado que expande, gera emprego e começa a mudar, mais uma vez, a nossa realidade”, destacou Welberth. No encontro, o prefeito apontou que os investimentos anunciados pela Petrobras reforçam o potencial de Macaé em sediar as transformações do mercado do petróleo, gás e energia no Brasil e no mundo.“A Petrobras representa a nossa principal vocação econômica, responsável por tornar Macaé a principal base do mercado nacional de energia. Esses investimentos ressaltam a nossa referência para um mercado que expande, gera emprego e começa a mudar, mais uma vez, a nossa realidade”, destacou Welberth.