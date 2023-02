A Operação Verão é realizada nos locais com maior movimento, como praias e cachoeiras, com medidas estratégicas preventivas e ostensivas para a segurança da população - Divulgação

A Operação Verão é realizada nos locais com maior movimento, como praias e cachoeiras, com medidas estratégicas preventivas e ostensivas para a segurança da populaçãoDivulgação

Publicado 06/02/2023 16:32 | Atualizado 06/02/2023 16:32

Macaé - A Operação Verão, que começou no dia 20 de janeiro em Macaé, foi realizada no litoral e na região serrana no último fim de semana. Somente nas praias e no Sesc atuaram 30 guardas municipais extras e mais 10 do efetivo regular. Também esteve presente nas ações o Grupamento de Operações (Gaop), utilizando duas motos e uma viatura com quatro agentes. A Patrulha Maria da Penha ficou de prontidão na hora dos shows na Praia de Cavaleiros, com o ônibus do Centro Especializado de Atendimento à Mulher Pérola Bichara Benjamim (Ceam Itinerante) em frente ao palco.

Na serra, foi realizada operação especial na Ciriaca, em Glicério, com a Guarda Municipal, Mobilidade Urbana, Defesa Civil e Polícia Militar. O objetivo foi coibir as motos barulhentas, festas com som alto e desordenadas e levar mais conforto sonoro e ordenamento urbano aos moradores e visitantes. No total, 20 agentes atuaram nestas ações.

A Operação Verão é realizada nos locais com maior movimento, como praias e cachoeiras, com medidas estratégicas preventivas e ostensivas para a segurança da população.

O trabalho envolve até 100 agentes de sexta-feira a domingo e vai até o dia 19 de março - último domingo do verão. As ações envolvem as Secretarias Municipais de Ordem Pública/Guarda Municipal, Mobilidade Urbana, Defesa Civil, Turismo, além da Coordenadoria Especial de Posturas e a Polícia Militar.

O objetivo é coibir crimes ambientais, descarte de lixo em local inadequado, uso de churrasqueiras em cachoeiras, som alto e estacionamentos irregulares; ordenamento dos espaços; organização do trânsito e sensibilização sobre a importância de conservação do meio ambiente.