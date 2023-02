Freixo destacou a relevância do trabalho realizado pela Federação no Estado e confirmou a presença no Congresso Estadual da instituição que será realizado em maio - Divulgação/Tatiana D'Angello

Publicado 07/02/2023 07:28

Macaé - A Federação participou de duas reuniões, na última semana, com o novo presidente da Embratur, Marcelo Freixo e sua equipe. O primeiro encontro foi promovido pela Associação Comercial do Rio de Janeiro - ACRJ, realizado no Hotel Grand Mercure Copacabana Palace e o segundo pelo Rio C&VB no Copacabana Palace.



Freixo escolheu o Rio para ter sua primeira reunião com o trade pela importância da cidade e do estado na recuperação e no incremento do turismo.



“Recuperar o Rio de Janeiro é recuperar o Brasil, como diz o presidente Lula. É fundamental. Estamos trazendo profissionais técnicos, reconhecidos pelo mercado e com ampla experiência no país e no exterior. Nossa gestão será focada na eficiência, transparência e parceria com o setor privado” ressaltou. Da sua equipe estiveram presente a diretora de Marketing, Jaqueline Gil, a coordenadora regional no Rio de Janeiro, Camila Souza e Renata Carvalho – Supervisora de geração de receitas.



O presidente da Embratur aproveitou para mostrar o retrato atual da agência, apresentar ações para 2023 com o foco na expansão do turismo, anunciar a reestruturação de um banco de inteligência de dados e que irá defender a abertura, até o fim do ano, de um escritório da empresa no Rio, de forma a manter uma parceria permanente com o estado.



"Encontramos um déficit de informação muito preocupante. Por isso, uma de nossas primeiras ações foi a contratação de um especialista responsável pela big data da Embratur, que é o que vai orientar nossas tomadas de decisões para que possamos alcançar nossos objetivos, que é atrair mais visitantes para conhecer nosso país, gerando riqueza, emprego e renda para nosso povo", disse o presidente da Embratur.



No evento foram apresentadas a Embratur demandas que o trade considera relevantes e que merecem atenção de imediato. Na lista, a resolução do entrave na concessão do Aeroporto Internacional do Galeão; a identificação de gargalos das principais rodovias; o fortalecimento do Rio de Janeiro como porta de entrada de turistas no país; a reformulação da participação do Brasil em feiras internacionais, além da ampliação do diálogo com correspondentes internacionais.



O presidente Guilherme Abreu através da sua fala enfatizou a importância de trabalhar o interior com suas belezas e atrativos em conjunto com a cidade do Rio, proporcionando ao turista novas experiências, já Freixo destacou a relevância do trabalho realizado pela Federação no Estado e confirmou a presença Congresso Estadual da instituição, que será realizado em maio, estimulando a conexão da Embratur com as cidades do interior.



“Freixo está com força total para destravar todos gargalos que enfrentamos como o Aeroporto do Galeão, dentre outros. Já firmamos e estaremos alinhando outra agenda com todos os C&VBx do Estado em nosso congresso Estadual, onde o Presidente já foi convidado para estar presente e confirmou participação”, diz Guilherme Abreu, presidente da FC&VB-RJ.



A assessora de comunicação e marketing da FC&VBRJ, Tatiana D’Angello também esteve presente e em breve a Federação estará divulgando a data e local do Congresso Empresarial de Turismo do estado do Rio de Janeiro.