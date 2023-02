O Primeiro Festival de Poesia será promovido no dia 21 de março - Divulgação/Ana Chaffin

Publicado 07/02/2023 07:00

Macaé - O governo municipal de Macaé/RJ lançou nesta segunda-feira (6) o Calendário de Eventos 2023. As atividades projetam fomentar o Turismo durante todo o ano e gerar empregos em atividades comerciais periféricas. Serão 190 dias de eventos com 70 programações, entre elas: esportiva, cultural, empresarial, folclórica e religiosa.

O prefeito Welberth Rezende afirmou que chegou a vez do Turismo na cidade, ressaltando que o Centro de Convenções - segundo maior do Estado do Rio - será reformado:

''Estamos incentivando a vinda de turistas para Macaé e promovendo entretenimento com atrações empresariais, técnicas, cívicas, religiosas, de esporte, cultura, arte, pecuária, folclórica, valorizando a beleza natural da cidade, o potencial da rede hoteleira, da gastronomia, do artesanato, com atrações também de turismo rural, festas na Região Serrana, o que contribui para o aumento da oferta de trabalho, renda e emprego para a cidade'', disse Welberth.



O prefeito destacou que eventos históricos, científicos, sociais, agrícolas, educativos, populares e beneficentes também serão realizados com o objetivo de transformar o Turismo em uma forte atividade econômica na cidade, com possibilidade de criação de novos negócios, para combater a sazonalidade do setor em períodos de baixa temporada.



O Calendário de Eventos foi elaborado pela Secretaria de Turismo e conta com o apoio de todo o trade turístico da cidade.



Festival de Dança e Terra de Gigantes Selva Aventura confirmados

Ana Botafogo e Carlinhos de Jesus enalteceram em vídeo o Festival de Dança, que será promovido em outubro pela iniciativa privada com apoio da prefeitura. Também realizado pela iniciativa privada, o Grand Prix RJQM Cavalo Quarto de Milha, em agosto, terá cerca de 700 cavalos e R$ 1 milhão em prêmios.



Outro destaque para 2023 é o Terra de Gigantes Selva Aventura 2023, um evento de Corrida de Aventura. Participaram do evento de lançamento os presidentes da Associação Comercial e Industrial de Macaé (Acim), Frederico Barreto; Macaé Convention & Visitors Bureau, Marcelo Merrel; CDL Macaé, Luis Henrique de Souza Fragoso; Federação dos Conventions Bureaux do Rio de Janeiro, Guilherme Abreu; Firjan Macaé, Evandro Cunha; Conselho de Turismo da Região Costa do Sol (Condetur), Marco Navega; do Polo Gastronômico, André Alcino e o vice-prefeito Célio Chapeta.



De acordo com o Secretário Adjunto de Turismo, Leo Anderson, o Calendário de Eventos 2023 de Macaé tem como objetivo divulgar os eventos realizados no município e agregar valor à imagem do destino Macaé aos polos emissores, além de fornecer informações de qualidade sobre a oferta turística de Macaé, as quais possam ser úteis ao turista no momento de planejar suas viagens.

- É de grande importância para uma cidade como Macaé, com fins turísticos, ter um Calendário de Eventos atual, tradicional, bem definido e divulgado para garantir o fluxo de turistas no decorrer de todas as estações do ano, que movimentará toda economia local – mencionou Leo Anderson.