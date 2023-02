As áreas mais castigadas pelas chuvas, desta terça-feira (7) em Macaé-RJ, foram na Região Serrana - Reprodução Instagram

Publicado 08/02/2023 21:23 | Atualizado 08/02/2023 21:46

Macaé - A Região Serrana Macaé, no Norte Fluminense do Estado do Rio, foi afetada com as fortes chuvas desta terça-feira (7).

Carros, motos e árvores foram arrastadas pelo forte temporal que também causou uma tromba d’água no Serro Frio. Em Córrego do Ouro, uma árvore caiu sobre um casa na Rua Angelina Aleluia, ferindo levemente uma idosa que estava na residência. Vídeos registraram o ocorrido. Assista:



A Prefeitura de Macaé informou que houve quedas de barreiras em Serra da Cruz, distrito de Trapiche. Os agentes da Secretaria Ajunta do Interior atuaram na localidade a fim de desobstruir a estrada, que foi interditada pelo órgão na última noite. Até o momento, somente carros pequenos podem transitar na via.

Uma moradora registrou a forte correnteza que destruiu a Rua Expedicionário Miguel Marote Cabral, no bairro Aroeira. O calçamento da via ficou completamente destruído. No mesmo local, um trator tentou ajudar um homem a resgatar seu carro que estava sendo arrastado pela água. Veja: