Um grupo de atletas macaenses conquistou excelentes resultados no Torneio de Kickboxing, realizado dentro da programação esportiva do Verão Viver Quissa 2023 - Divulgação

Um grupo de atletas macaenses conquistou excelentes resultados no Torneio de Kickboxing, realizado dentro da programação esportiva do Verão Viver Quissa 2023Divulgação

Publicado 13/02/2023 15:50 | Atualizado 13/02/2023 16:02

Macaé - Um grupo de atletas macaenses conquistou excelentes resultados no Torneio de Kickboxing, realizado dentro da programação esportiva do Verão Viver Quissa 2023. A competição foi realizada no último sábado (11), na praia de João Francisco, em Quissamã.



Kauã Marques (12 anos - categoria até 37 Kg), Maria Eduarda (12 anos, categoria até 47 Kg), Lorrayne dos Santos (14 anos, categoria até 60 Kg) e Juan Carlos (14 anos, categoria até 52 Kg) lutaram na modalidade kick light, uma das sete do kickboxing. Todos conquistaram a medalha de ouro.

Os jovens competiram com atletas de Quissamã, Campos dos Goytacazes e Cardoso Moreira. "Eles nunca tinham participado de uma competição. Na estreia, já conquistaram expressivos resultados", revelou o professor de Kickboxing Jean Carlos Matos Divulgação



Os jovens competiram com atletas de Quissamã, Campos dos Goytacazes e Cardoso Moreira. "Eles nunca tinham participado de uma competição. Na estreia, já conquistaram expressivos resultados", revelou o professor de Kickboxing Jean Carlos Matos, do projeto social "Anjos de Combate", apoiado pela Secretaria de Esportes de Macaé.



O Secretário de Esportes de Macaé, Marvel Maillet, também comemorou o resultado. "Esse é um projeto social muito importante, realizado no Sambão da Barra. Nós oferecemos a estrutura, e o Sambão fornece o local. As crianças estão se dedicando muito. O resultado foi o êxito nessa competição", salientou. Os jovens competiram com atletas de Quissamã, Campos dos Goytacazes e Cardoso Moreira. "Eles nunca tinham participado de uma competição. Na estreia, já conquistaram expressivos resultados", revelou o professor de Kickboxing Jean Carlos Matos, do projeto social "Anjos de Combate", apoiado pela Secretaria de Esportes de Macaé.O Secretário de Esportes de Macaé, Marvel Maillet, também comemorou o resultado. "Esse é um projeto social muito importante, realizado no Sambão da Barra. Nós oferecemos a estrutura, e o Sambão fornece o local. As crianças estão se dedicando muito. O resultado foi o êxito nessa competição", salientou.

. A competição foi realizada no último sábado (11), na praia de João Francisco, em Quissamã. Kauã Marques (12 anos - categoria até 37 Kg), Maria Eduarda (12 anos, categoria até 47 Kg), Lorrayne dos Santos (14 anos, categoria até 60 Kg) e Juan Carlos (14 anos, categoria até 52 Kg) lutaram na modalidade kick light, uma das sete do kickboxing Divulgação



"A participação neste evento, em que tiveram 100% de aproveitamento, também serviu como preparação para competições que virão futuramente, como a Sétima Taça Guanabara, dia 19 de março, em Teresópolis, que é seletiva para o Campeonato Brasileiro de kickboxing deste ano", concluiu Jean Carlos Matos. "A participação neste evento, em que tiveram 100% de aproveitamento, também serviu como preparação para competições que virão futuramente, como a Sétima Taça Guanabara, dia 19 de março, em Teresópolis, que é seletiva para o Campeonato Brasileiro de kickboxing deste ano", concluiu Jean Carlos Matos.